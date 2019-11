La settimana dei ragazzi inizia ripercorrendo l'incontro di Mika nel backstage. Il cantautore ricorda le sue sensazioni da giudice e racconta a tutti cosa significa partecipare e di sfruttare l'emozione che si prova a salire sul palco. Utilizzare l'energia per reinventarsi e fare la rivoluzione. Mika torna per la prima volta a X Factor senza pressioni e saluta con grande entusiasmo i concorrenti. Si passa poi a raccontare la prima esibizione dal vivo di Mariam dopo l'eliminazione nella prima serata di live. La cantante decide di scaricare tutta la tensione nel suo primo concerto e viene accolta da un pubblico davvero caloroso. Un'eliminazione accolta con stupore da parte dei concorrenti. Mariam, della squadra Under donne di Sfera Ebbasta, era tra le più apprezzate dagli altri concorrenti. In tanti sono rimasti spiazzati anche perché avevano davvero legato con la ragazza. Anche Sfera Ebbasta è dispiaciuto per quest'eliminazione come si evince al termine della trasmissione.

Le lezioni di inglese di Michelle Lily

Le prove ricominciano in vista della seconda serata di live. Lorenzo Rinaldi degli Under Uomini di Malika Ayane riceve un regalo da un'ammiratrice segreta. La dedica è una frase estrapolata dalla canzone "La stagione del tuo amore" di Fabrizio De Andrè. Un evento che colpisce Lorenzo e che ha incuriosito tutti. Durante la settimana poi i concorrenti vanno a lezione di inglese. La loro insegnante è Michelle Lily che racconta la sua storia e avvisa i ragazzi che in questi due mesi sarà con loro. Dopo aver provato a far cantare Davide, i Booda chiedono consigli per il loro brano. L'incontro si conclude con Michelle Lily che canta una canzone di Alicia Keys.

X FACTOR 2019: LE FOTO DEL SECONDO LIVE

Outfit e trucco per i concorrenti

Dopo aver dato un'occhiata alle prove di Enrico di Lauro, possiamo osservare Giordana e Sofia della squadra delle Under Donne che si preparano per le loro esibizioni in programma nella seconda serata dei live. Entrambe sono davvero soddisfatte delle loro assegnazioni e nonostante un po' di emozioni sono pronte a dare del filo da torcere agli altri concorrenti. La settimana, prima del live, si conclude con i ragazzi che si preparano alla puntata del 31 ottobre. Trucco e outfit speciali per tutti i concorrenti che si esibiranno proprio nella serata di Halloween. Ogni ragazzo viene vestito in base al brano che porteranno sul palco. Tutti sono entusiasti per le scelte e si sentono a proprio agio.

X Factor Daily è in onda dal lunedì al venerdì alle 19:35 su Sky Uno

Guarda X Factor su Sky Uno tutti i giovedì alle 21.15 e rivedi i momenti più belli del talent sul sito ufficiale