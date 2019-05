Sono passati quasi tre anni dal trionfo dei Soul System ad X Factor: era il 15 dicembre 2016 quando la band, capitanata da Alvaro Soler, ha vinto la decima edizione del programma, sul palco del Forum di Assago. Inizialmente, la band era stata eliminata dal giudice durante la fase degli Home Visit, e ripescata dopo il ritiro da parte degli Jarvis.

I Soul System sono pronti a tornare, da venerdì 17 maggio, con “Coma”, il nuovo singolo della band - il primo interamente in italiano - scritto insieme al cantautore ligure Zibba.

Il brano mette in contrapposizione una base allegra ed estiva ad un testo d’amore malinconico per raccontare la rottura di una relazione che in realtà non vuole mai finire.

I Soul System sono una band soul/funk/r'n'b nata nel 2015 a Verona dal sodalizio artistico tra il tastierista e produttore Ainoo Joel e il batterista Alberto Patuzzo.

La band è composta da: Leslie NKum Sackey (voce melodica), Samuel Nyame Bismarck Jr in arte "Don Jiggy" (rapper e song writer), David Anokye Yeboah (basso), Ainoo Joel (tastiere), Alberto Patuzzo (batteria).

Vincitori della decima edizione di XFactor, i Soul System hanno raggiunto la certificazione oro (con ben 25000 copie vendute) con il loro primo singolo 'She's like a Star', contenuto nell’album d’esordio 'Back to the Future', insieme a 'Liquido' e 'White Niggas'.

