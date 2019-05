X Factor 2019, i casting di Roma: ultimo appuntamento a Milano dal 18 maggio

L'ultima opportunità per salire su quella fantastica macchina che è X Factor 2019. I sogni questa volta cominciano poco dopo l'alba e aleggiano per tutto il giorno su chi ha preso il numero e si accinge ad affrontare il casting a Milano per essere protagonista a XF13. La caccia ai migliori talenti della musica, di qualunque genere, è iniziata a Roma dove si sono presentati ai casting circa 15.000 aspiranti concorrenti. L'appuntamento era al Teatro India: lì cominciava (e per molti subito finiva) il viaggio per diventare protagonisti del talent show di Sky, prodotto da Fremantle, la cui tredicesima edizione partirà a settembre su Sky Uno.



Roma ha offerto una interessante prospettiva sull'universo delle aspiranti popstar. L’età media della selezione romana è stata di 20 anni. Moltissimi giovani, tantissimi i minorenni, molti dei quali provenienti dal centro e dal sud Italia. Ovviamente non sono mancati gli over quaranta e perfino una nonna, tutti accompagnati da una persona capace di ascoltare, rassicurare e motivare durante l'attesa: mamme, papà, amici del cuore o partner le categorie più numerose. Coez, Calcutta, Billie Eilish e l'amata Swallow di Lady Gaga tra gli artisti più cantati dai partecipanti al casting. Per tutti un obiettivo comune: percorrere le orme di Anastasio, il rapper vincitore della passata edizione, entrare nella rosa dei 12 concorrenti, arrivare sul palco del live e dimostrare di avere il fattore X. Nell’attesa del proprio turno nascono amicizie e le rivalità vengono accantonate. E' un momento di libertà di pensiero, di confidenze: si condividono le proprie storie, ci si confronta e ci si scambia consigli e si improvvisano duetti. Il percorso è appena cominciato e già siamo di fronte a una competitività altissima perché ogni anno il livello è sempre più alto e solo i migliori, i più originali e con una forte personalità, emergeranno.



É ancora possibile iscriversi: compiuti i 16 anni al 1° settembre 2019, basta compilare il form online sul sito xfactor.sky.it/casting o chiamare il numero 0423 402300. Le categorie sono sempre Under uomini, Under donne, Over 25 e Gruppi. Per le band sono accettate unicamente le iscrizioni tramite il form online, dove occorre caricare una performance video. Inoltre, sarà possibile presentare i propri brani o video su chiavetta usb per essere archiviati e sottoposti a giudizio della redazione.



Anche in questo 2019 sarà RTL 102.5 la radio di X Factor. Non interverrà solo nella fase live, ma sarà presente in ogni fase di XF13: infatti già i casting saranno supportati dalla radio più ascoltata d’Italia che raccoglierà voci, emozioni e sogni di coloro che parteciperanno alle diverse fasi di selezione.