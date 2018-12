X Factor 2019: iscriviti al casting per la prossima edizione

Con due milioni e 824 mila spettatori medi e il 13% di share per la finale di X Factor 2018 che ha visto trionfare Anastasio, la dodicesima edizione del talent musicale più amato di sempre si chiude col botto: X Factor è il secondo programma più visto di tutta la tv italiana e il primo programma nazionale tra il pubblico 15-54 anni e tra i giovanissimi 4-19 anni. Tra i record, quello dei voti, oltre 48 milioni per l’intera edizione, la più votata di sempre e più di 11,4 milioni per la sola finale. Sui social X Factor è il programma più commentato di tutta la stagione tv in corso, con quasi 15 milioni di interazioni complessive su Twitter, Facebook e Instagram #XF12 per la 4ª settimana consecutiva entra nella classifica mondiale dei Trending Topic su Twitter.

Cosa aspettarsi dalla prossima edizione numero 13? Presto per dirlo, nell’attesa sono aperti i casting: se hai più di 16 anni e senti di avere l'X Factor iscriviti subito ai casting di #XF13 su xfactor.sky.it/casting

Le iscrizioni sono già aperte per tutti: solisti, gruppi vocali e band! Tutto ciò che devi fare per partecipare è cliccare sul link e compilare il modulo online. Nelle prossime settimane la redazione di X Factor 2019 ti contatterà telefonicamente per fornirti tutte le informazioni utili. Il palco dell'X Factor Arena aspetta solo te!