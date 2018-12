Per la semifinale di XF12 ogni concorrente canterà due brani: uno assegnato, come di consueto, dal proprio giudice e l'altro scelto, secondo il proprio gusto, in completa autonomia. Non perdere la semifinale di "X Factor Italia 2018" giovedì 6 dicembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11

Manuel Agnelli concentra tutte le sue attenzioni sulle due Under Donne rimaste in gara: Luna e Martina Attili.

Luna interpreterà un brano musicale statunitense, molto noto perché ha fatto da colonna sonora all’estate del 2013 in tutto il mondo. Il brano scelto per la seconda manche, invece, ci riporterà nel panorama rap italiano con un artista famoso per la sua voluminosa capigliatura.

Martina Attili interpreterà un brano inglese caratterizzato dal panorama soul e R&B. Il titolo di questa canzone è idealmente legato al mondo circense. Per la seconda manche, invece, ha scelto un brano di una famosissima star alla quale bastava indossare una parrucca bionda per diventare l’idolo delle teenagers.

Lodo può puntare solo sul talento dei BowLand ed ecco che per le assegnazioni dei brani da interpretare alla Semifinale pensa a un brano in italiano nato dalla collaborazione di un’iconica rocker italiana con un gruppo musicale punk rock tra i più influenti negli anni ’80. Il secondo brano, invece, è scritto da un compositore francese ed è noto per essere diventato la colonna sonora del trailer di Assassin's Creed: Revelations.

Il giudice Fedez e la sua soprano Naomi intendono lasciare, ancora una volta, tutti senza parole. L’ultima Over rimasta in gara interpreterà un remix che risalterà le sue doti. Il primo brano è di uno dei rapper più iconici della scena musicale mondiale degli ultimi venti anni e sarà accompagnato da un testo di un’artista pop statunitense nota per il suo ruolo nel film Burlesque. Per la seconda manche Naomi ha scelto di misurarsi con un brano pop americano.

Cosa assegnerà Mara Maionchi per il settimo Live ai suoi due Under Uomini? L'atmosfera si scalda, questa l'unica certezza. Leo Gassmann questa settimana si misurerà con un pezzo italiano degli Anni Settanta e l’album dal quale è tratto porta lo stesso titolo della canzone scelta, canzone che peraltro ha segnato il debutto da solista di uno dei più grandi cantautori italiani del nostro panorama musicale. Nella seconda manche Leo farà i conti con un brano più internazionale. Il singolo è tratto da un album dello scorso 2017 e l’interprete è legato ad una band icona degli anni ’90. Inizia con la "O" e finisce con la "S"...



Anastasio tornerà a reinterpretare alla sua maniera due brani molto diversi tra loro, e non c'è dubbio che saprà come renderli unici. Il primo è un brano dei primi anni Duemila il cui titolo è il nome di un famoso attore e regista statunitense. Il secondo testo invece ci riporta entro i confini italiani, il pezzo è tratto da un album del 2004 il cui titolo è ispirato a un libro dal titolo I 36 stratagemmi.

Guarda tutti i video di X Factor 2018 sul Sito Ufficiale