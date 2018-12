X Factor 2018, sesto Live: ecco chi è stato eliminato ieri sera

Sherol Dos Santos si esibisce durante la prima manche del sesto Live di X Factor 2018 con una cover di Adele, ma la sua versione di “Turning Tables” non convince la giuria. Il pubblico concorda: Sherol, insieme a Leo Gassmann, è fra i talenti meno votati questa sera dal pubblico a casa.



Sherol Dos Santos e Leo Gassmann si contendono l’ultima possibilità di rimanere all’interno del talent show condotto da Alessandro Cattelan, giungendo alla semifinale: per l’ultima sfida al ballottaggio la cantante delle Under Donne sceglie come cavallo di battaglia “I’m telling you” di Jennifer Hudson, Leo risponde con una delicata versione di “Yellow” dei Coldplay. Ora è la giuria ad avere l’ultima parola, ma la decisione definitiva è rimandata al pubblico a casa: anche questa settimana si va al TILT. Il televoto salva Leo Gassmann: eliminata Sherol Dos Santos dalla dodicesima edizione di X Factor Italia.



Sherol Dos Santos è una ventunenne romana di origini capoverdiane. Studia Chimica all'università e lavora come baby sitter, cameriera e receptionist in un centro sportivo. Sherol possiede una voce soul incredibile, in grado di provocare pelle d'oca diffusa e persino commuovere Manuel Agnelli, che per averla ai Live Show ha stravolto la liturgia di X Factor. Il suo inedito “Non ti avevo ma ti ho perso” è disponibile su Spotify.



Restano in gara le giovani donne di Manuel Agnelli, Luna Melis e Martina Attili, i ragazzi di Mara Maionchi, Anastasio e Leo Gassman, i Bowland del team di Lodo Guenzi e Naomi degli Over di Fedez.



Restano in gara le giovani donne di Manuel Agnelli, Luna Melis e Martina Attili, i ragazzi di Mara Maionchi, Anastasio e Leo Gassman, i Bowland del team di Lodo Guenzi e Naomi degli Over di Fedez.



Il sesto Live di X Factor 2018 può essere rivisto mercoledì 5 dicembre alle 21.15 su TV8 e in streaming su questo sito.