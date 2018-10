X Factor 2018 in diretta: guarda con noi gli Home Visit LIVE

20 concorrenti in gara, quattro location esclusive e solamente 12 posti per i Live: durante la puntata di Home Visit Mara Maionchi, Fedez, Asia Argento e Manuel Agnelli hanno scelto - con l’aiuto di alcuni ospiti d’eccezione - i tre talenti per categoria da portare ai Live, in diretta da giovedì 25 ottobre. GUARDA IL LIVEBLOG



Durante gli Home Visit i venti concorrenti hanno avuto a disposizione uno studio di registrazione prestigioso, una band di professionisti e 24 ore di tempo per preparare al meglio l’esibizione (su un brano a loro assegnato dal giudice della categoria) da eseguire agli Home Visit. La mission? Arrivare ai Live di X Factor 2018. Per giudicare al meglio le perfomance, Mara Maionchi, Fedez, Asia Argento e Manuel Agnelli hanno chiesto l’aiuto di alcuni professionisti della musica, che hanno assistito con loro alle esibizioni degli Home Visit.



Scopri con noi i dodici concorrenti che hanno superato la fase degli Home Visit, accedendo di diritto ai Live di X Factor 2018, in diretta in esclusiva su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) da giovedì 25 ottobre.





