Arriva Paola Marella , uno dei volti più amati dal pubblico del piccolo schermo. Con la sua classe, eleganza e simpatia, ci porterà in luoghi da favola per farci sognare: si sa, i sogni possono diventare realtà, anche se…in affitto! Un sogno in affitto va in onda il martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Continua a leggere e scopri le anticipazioni della prima puntata!

Paola Marella è pronta a iniziare la nuova avventura di Un sogno in affitto, esplorando le dimore più chic nei luoghi più belle d’Italia che, oggi, non sono di certo più irraggiungibili! L ’idea di una vacanza da Vip, anche se di breve durata, in una villa settecentesca sul lago, in un tipico casale toscano, in un attico o in uno splendido appartamento in una città d’arte sembra una lontana utopia…ma, grazie a Paola Marella, non è più così!

In ogni puntata, la nostra conduttrice, sarà accompagnata da un talent ed entrerà in tre dimore di lusso situate nella stessa località e ce le presenterà dandoci informazioni circa i costi dell’affitto.

Le visite saranno un pretesto per conoscere il territorio circostante, curiosando tra shopping, artigianato e gastronomia. Alla fine della puntata scopriremo quale delle tre super case è la preferita dei nostri protagonisti.



Nella prima puntata il super ospite sarà Massimiliano Rosolino, uno dei nuotatori italiani più famosi e capaci. Nato a Napoli l’11 luglio 1978, è stato campione olimpico a Sidney nel 2000, e campione mondiale a Fukuoka nel 2001 nei 200 metri misti. Vero orgoglio italiano, è inoltre stato, tra il 1995 e il 2008, quattordici volte campione europeo nei Giochi olimpici e ai campionati mondiali ed europei. Negli ultimi anni Rosolino ha riscosso un certo successo televisivo, partecipando a programmi come Pechino Express, Ninja Warrior Italia, Piccoli giganti e Un dolce da maestro.

Tra sport e televisione, Massimiliano Rosolino ha trovato spazio anche per l’amore: nel 2006 ha conosciuto Natalia Titova durante la terza edizione di Ballando con le stelle, sposandola. I due hanno avuto due figlie: Sofia Nicole e Vittoria Sidney, nate rispettivamente nel 2011 e nel 2013.

La location di questa prima puntata, invece, sarà il Golfo del Tigullio, che sorge ad Est di Genova: si tratta di un comprensorio territoriale formato da un susseguirsi di insenature mozzafiato, che raccoglie in sè splendide località come Santa Margherita Ligure, Rapallo, Portofino, Chiavari, Zoagli, Sestri Levante e Lavagna. È un tratto di riviera che può essere considerato un vero e proprio gioiellino, tant’è che è una meta davvero ambita dai vip. Le località del Golfo del Tigullio sono ideali per gli amanti dello scuba diving (l’immersione subacquea), e numerose sono le opportunità di divertimento, grazie ai tanti locali in cui potersi rilassare. Le spiagge, inoltre, sono attrezzate e servite da stabilimenti balneari di alta qualità, e non mancano neppure impianti sportivi moderni ed efficienti, ideali per gli amanti dello sport come Massimiliano Rosolino. Insomma, il Golfo del Tigullio è una località adatta a tutti, capace di rendere una qualsiasi vacanza davvero indimenticabile.

Non perdere il primo appuntamento di Un sogno in affitto, in onda il 9 luglio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.