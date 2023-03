Ritoccàti, la terza stagione della serie sulla chirurgia estetica

Arriva la nuova stagione della sketch comedy sulla chirurgia estetica ideata da Luca Rochira e dal Prof. Giulio Basoccu. Nella terza stagione la serie prodotta da MR Moody in collaborazione con À Bout De Film, allarga il ‘campo da gioco’ parlando anche di inclusion, body positivity, larper e social hater. L'appuntamento è su Sky e in streaming su NOW il 13 Marzo

Arriva su Sky e in streaming su NOW il 13 Marzo la nuova stagione della sketch comedy sulla chirurgia estetica ideata da Luca Rochira e dal Prof. Giulio Basoccu che, proseguendo nel solco tracciato dalle due prime stagioni, continua a giocare con una delle ossessioni dei nostri tempi: la chirurgia estetica. E lo fa con leggerezza e ironia cercando un punto di vista inedito per parlare della società contemporanea.

approfondimento

Nella terza stagione, infatti, la serie prodotta da MR Moody in collaborazione con À Bout De Film, allarga il ‘campo da gioco’ parlando di inclusion e body positivity ma anche di larper e social hater con un cast rinnovato e impreziosito dall’arrivo di attori emergenti come Marta Filippi (Bar Stella e LOL 3), Ruben Mulet Porena (Genitori VS Influencer) e Ludovica di Donato (Tutti Parlano di Jamie) che affiancano i già collaudati Angela Favella, Liliana Fiorelli, Matteo Cirillo e Francesco Marioni. A completare il cast Olmo Di Martino, Chiara De Cristofaro, Neva Leoni, Valerio Desirò, Monica Volpe, Andrea Beruatto, Stella Pecollo, Riccardo Cotumaccio, Cosma Brussani e Betani Mapunzo.

Nei nuovi episodi il Prof Giulio Basoccu se la deve vedere con un misterioso hater che minaccia la reputazione dello Studio. La social media manager Ester indaga avvalendosi dell’aiuto dei nuovi arrivi nello staff del Prof: la giovane chirurga Marta, i due segretari Greta e Guido, il tuttofare Filippo. A far da corredo una scoppiettante serie di situazioni paradossali e di battute memorabili che porteranno ad un divertente colpo di scena…perché, alla fine, ‘per non invecchiare c’è solo una cosa meglio della chirurgia: sorridere’. La terza stagione di ritoccàti andrà a partire dal 13 Marzo - dal lunedì al giovedì, alle ore 19.40 - su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e in streaming su Sky Go.

la serie

La serie, interamente girata all’interno dello Studio Medico del Prof. Giulio Basoccu, affermato chirurgo romano che opera nel campo della chirurgia estetica nazionale e internazionale da oltre 30 anni, è diretta da Alessandro Guida e Giacomo Spaconi.

Il progetto è un branded content, che vanta già prestigiosi riconoscimenti ai recenti BC&E Awards (vincitore nella categoria Best Original Production) e C21 (finalista nella categoria Best Brand Driven Format), è stato realizzato in collaborazione con Brand Solutions, divisione interna di Sky Media.