Mix & Match, gli outfit della vincitrice della puntata 7

Le quattro concorrenti della settima puntata di Mix & Match sono state: Serena (30 anni), organizzatrice di eventi ambiziosa e combattiva, Kadi (20 anni), giovane professionista dallo stile casual e originale, Fulvia (43 anni), imprenditrice grintosa e determinata e Sabrina (25 anni), esperta di moda vintage, creativa e sorprendente.

Per la prima prova le quattro concorrenti hanno dovuto creare degli outfit ispirandosi alle loro icone di stile. Avevano già selezionato i capi e li hanno trovato nel Guardaroba delle meraviglie. La fashion icon scelta da Serena è Maria Grazia Cucinotta, mentre quella di Kadi è Beyoncé. Fulvia ha scelto invece di ispirarsi ad Adriana Lima e Sabrina a Jayne Mansfield. A vincere è stata Serena, mentre Kadi ha dovuto abbandonare la gara. La vincitrice della puntata, che in questa prova è arrivata seconda, ha creato un outfit composto da una gonna realizzata con un tessuto lucido e un blazer, entrambi di colore nero, da cui spiccava un top bianco e verde.

La seconda prova è stata quella a tema, che in questa puntata è stato il dark gothic. A giudicare le tre concorrenti rimaste in gara, insieme al giudice supremo Simone Marchetti, è arrivata Nicoletta Romanoff. La celebre attrice non si veste mai di nero, ma ha detto che se proprio dovesse creare un look seguendo il tema della prova si ispirerebbe ad Angelina Jolie in Maleficent. A vincere la prova è stata Sabrina, mentre Serena è stata eliminata. Per questa prova Fulvia ha scelto un lungo abito nero con dei dettagli rossi, impreziosito da un choker, anch’esso nero, guadagnandosi l’accesso all’ultima sfida.

La terza e ultima prova ha visto le due concorrenti rimaste in gara sfidarsi nella creazione di un outfit a partire da uno stivaletto bourdeaux. Le due fashion lover hanno creato i propri look e dopo trucco e parrucco hanno mostrato i risultati a Simone Marchetti. A vincere è stata Fulvia che ha scelto un outfit dallo stile metropolitano, indossando un bellissimo cappotto rosso, abbinato agli stivaletti e ad un vestito chiaro. Il tutto impreziosito da una borsa, anch’essa chiara, e da un foulard legato al collo.

Fulvia è nata a Milano ma da diverso tempo vive nella provincia di Lecco. È un’imprenditrice e colleziona scarpe con il tacco. Adora indossare i tubini e non sopporta le minigonne strette che fasciano, come quelle di moda negli anni ’80.