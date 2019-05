Matrimonio a prima vista Australia, le coppie: Telv e Sarah

Sarah

Sarah ha 38 anni ed è una specialista di bellezza. Dopo una serie di relazioni infruttuose Sarah, una “bomba dai capelli rossi”, è alla disperata ricerca di un compagno. Sarah descrive il suo look come eccessivo ma, sotto il suo sguardo provocante, risiede una ragazza genuina, con i piedi per terra, che cerca un ragazzo come lei, in grado di amarla davvero. Estremamente emotiva, Sarah ha il terrore di essere respinta e abbandonata, poiché il suo ex le ha letteralmente spezzato il cuore. A 38 anni, la ragazza sente il suo orologio biologico ticchettare e desidera essere una moglie e una madre: vuole a tutti i costi dei figli suoi e non vede l’ora di trovare un uomo con lo stesso sogno.

Telv

Telv ha 33 anni, ed è un meccanico. Ragazzo dal cuore d’oro, proviene da una famiglia di umili origini indigene ed ha 7 fratelli. È molto legato alla sua famiglia e spera di infondere i valori tradizionali anche nei suoi due figli, avuti dall’ex fidanzata. Nonostante la sua relazione precedente sia fallita, Telv fa il possibile per dare ai suoi figli l’infanzia che non ha mai avuto. Il suo stile di vita, impegnatissimo nel lavoro e nella gestione dei figli, gli ha impedito di incontrare una nuova compagna e, di conseguenza, è rimasto single per oltre un anno. Telv è pronto a rimettersi in gioco e a stabilizzarsi con una nuova compagna, che spera di integrare nella sua famiglia, arricchendola con nuovi figli.

Cosa aspettarsi da Sarah e Telv?

La coppia formata da Sarah e Telv è animata dallo stesso amore per la famiglia e dalla stessa sensibilità, e i due potrebbero davvero innamorarsi. Tuttavia, non è detto che non manchino le incomprensioni e i primi disguidi. Saranno in grado di superarli, appigliandosi al comune desiderio di avere figli? O preferiranno intraprendere strade diverse? Per scoprirlo, non ci resta che guardare gli episodi di Matrimonio a prima vista Australia!

Matrimonio a prima vista Australia vi aspetta su Sky Uno (canale 108) o su digitale terrestre al canale 455 dal lunedì al venerdì alle 16.00.