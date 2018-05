Matrimonio a Prima Vista 3, quale coppia resterà insieme? IL SONDAGGIO

Il momento tanto atteso è ormai giunto, non resta che scoprire cosa accadrà alle tre coppie di Matrimonio a prima vista 3, quando? Giovedì 10 maggio in esclusiva su Sky Uno alle 21.15. Dopo un episodio fatto di materiale inedito dedicato a "tutto quello che non avete mai visto", preparatevi a un gran finale da brivido. Daniela e Roberto, Mauro e Camilla, Rossella e Andrea saranno seduti davanti al team di esperti, il sociologo Mario Abis, lo psicologo Gerry Grassi e la sessuologa Nada Loffredi per comunicare loro le rispettive decisioni. Durante il corso di queste cinque settimane, ognuno si è fatto la sua idea, difficile però capire cosa c'è dentro il cuore di ogni coppia. In attesa di conoscere il futuro dei sei ex single, ecco a voi il SONDAGGIO e due video nei quali i protagonisti della scorsa edizione di Matrimonio a prima vista, Francesca e Steven, rispettivamente in coppia con Stefano e Sara, fanno i loro pronostici e commenti sulle coppie in gioco. Il loro amore e le loro promesse sono andate a buon fine. Ci auguriamo che sia altrettanto per chi ancora è in ballo...