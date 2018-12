Matrimonio a Prima Vista Usa, la quinta stagione entra nel vivo

Uno degli appuntamenti più romantici del piccolo schermo è in arrivo, in prima tv assoluta su Sky Uno, tutti i mercoledì alle 21:15 con un doppio episodio . Ti aspettiamo!

Accomodati sul divano con tanto di copertina, fazzolettini, popcorn e occhi a cuoricino: la quinta stagione americana di Matrimonio a Prima Vista entra nel vivo e sarà, come sempre uno spettacolo assicurato. L’appuntamento, in prima tv assoluta su Sky Uno, è tutti i mercoledì alle 21:15 con un doppio episodio.

La versione americana del format-esperimento dove tre coppie, combinate da un gruppo di esperti, si incontrano il giorno del loro matrimonio, metterà a dura prova il vostro self control. Saranno molti infatti i colpi di scena e i momenti strappalacrime che vedranno protagonisti i concorrenti in gara. In questa stagione sono stati scelti single dell’area di Chicago e ancora una volta saranno il sociologo Dr. Pepper Schwartz, l’esperta di comunicazioni e relazioni Rachel DeAlto e il consulente matrimoniale, Pastore Calvin Roberson a formare le coppie. L’obiettivo è che Cupido sia dalla loro e con le sue magiche frecce colpisca al cuore degli aspiranti coniugi.

E’ vero, così come canta Tiziano Ferro, che l’amore è una cosa semplice, ma altrettanto vero è che può diventare un affare complicato. Soprattutto se manca quell’ingrediente fondamentale che fa scattare la scintilla. Se ai primi ostacoli ci si tira indietro, se non si nutre la fede in se stessi e se non si possiede abbastanza dimestichezza con le proprie idiosincrasie. Pronti per il brivido dell’avventura che solo la febbre d’amore sa dare? L'undicesimo e il dodicesimo appuntamento ti aspetta su Sky Uno mercoledì 21 marzo alle 21.15!

Foto Getty Images