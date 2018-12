Dopo i primi due episodi con la selezione che ha ridotto i concorrenti da 16 a 10, la sfida entra nel vivo tra panini gourmet e un'esterna in Provenza. In giuria Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Ospite speciale della seconda serata Antonia Klugmann. Non perdere MasterChef All Stars giovedì 27 dicembre alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e NOW TV