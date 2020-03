È tutto pronto per il gran finale di MasterChef 2020 che, fra le altre cose, vedrà la partecipazione di un ospite molto speciale: lo chef tristellato Paolo Casagrande! Continua a leggere per scoprire di più su di lui! L’appuntamento con l’ultima puntata della nona edizione di MasterChef Italia è per questa sera, giovedì 5 marzo, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Sta per alzarsi per l’ultima volta il sipario di MaterChef 2020, infatti l’appuntamento con la finale del talent culinario più amato della tv è per questa sera, giovedì 5 marzo, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Ospite di questa puntata speciale sarà lo chef tristellato Paolo Casagrande!

Paolo Casagrande si è appassionato alla cucina quando era piccolo e ha effettuato gli studi alla scuola alberghiera Alfredo Beltrame a Vittorio Veneto. Da giovanissimo ha iniziato a fare esperienze importanti in diversi ristoranti italiani, avendo così la possibilità di scoprire nuove tecniche, coltivare la creatività e perfezionare la disciplina. In seguito, ha continuato a fare esperienze in prestigiosi ristoranti gourmet a Milano, Londra, Parigi, insieme a chef internazionalmente conosciuti come Alain Solivérès.

Nel 2003 ha iniziato la sua esperienza al ristorante Lasarte (Guipúzcoa), accanto allo chef Martín Berasategui che, grazie al suo temperamento e alla sua capacità, gli ha affidato le cucine del ristorante M. B. all’interno dell’hotel Ritz-Carlton ad Abama (Isole Canarie). È lì che ha ottenuto la prima stella Michelin. Si è poi occupato dell’apertura di Castadiva Resort, un hotel di lusso che si trova sul Lago di Como. Nel 2012, poi, lo chef Casagrande è tornato al fianco dello chef Berasategui e la loro complicità e stima reciproca ha fatto sì che lo chef spagnolo gli affidasse la cucina del Ristorante Lasarte a Barcellona, che ha recentemente ricevuto la terza stella Michelin.

Da febbraio 2016, Paolo Casagrande è a capo del progetto gastronomico del Monument Hotel - Grand Hotel di lusso a 5 stelle, in cui hanno sede il Ristorante Lasarte, il Ristorante Oria e Hall0 Bar - sotto la direzione dello chef Berasategui. Si tratta di un nuovo.

Lo chef Casagrande è davvero un ospite speciale, quello che ci vuole per una finale che si rispetti!