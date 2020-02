Masterchef 9, chi sono gli eliminati della puntata 9

Vincenzo non supera l’Invention Test con ospite, Giulia vince l’Invention Test ma sbaglia la prova in esterna e il Pressure Test: ecco gli ultimi concorrenti che hanno abbandonato il sogno di diventare il nono MasterChef italiano

di Floriana Ferrando

Vincenzo incontra diverse difficoltà all’Invention Test e compie un errore imperdonabile; Giulia prima si distingue con un piatto buono ed equilibrato, poi perde la concentrazione e sbaglia il Pressure Test. Masterchef 9, eliminato Vincenzo A mettere a dura prova le capacità di Vincenzo ai fornelli è l’Invention Test a base di cucina di lago. Il concorrente napoletano, nel corso della sua partecipazione a MasterChef Italia, ha dimostrato di avere una buona dimestichezza con carne e pesce di mare, ma della vita di lago conosce poco. Alla presenza dello chef Davide Caranchini, Vincenzo cucina il salmerino ma alla prova dell’assaggio presenta un piatto salatissimo (oltre che brutto da vedere): dopo avere messo i filetti di pesce sotto sale, ha dimenticato di sciacquarli, dando vita ad una pietanza immangiabile.

I piatti di Giulia a MasterChef 2020

Giulia parte bene e in occasione dell’Invention Test si dimostra capace, vincendo la prova. La concorrente cucina la trota in carpione, conquistando la giuria (e pure lo chef ospite): “Molto bilanciato, hai fatto il crispy molto bene”, dice Giorgio Locatelli, e Davide Caranchini rincara la dose: “Impiattamento pulito, bellissimo da vedere. La trota è forse la migliore delle tre”. Giulia è chiamata, dunque, a guidare una delle brigate per la prova in esterna, che si svolge all’interno delle cucine di due noti locali milanesi. L’aspirante MasterChef opta per il menù a base di pesce, scegliendo di lavorare insieme a Marisa, Davide e Francesca. Giulia non pare avere la stoffa del capo brigata e la sua squadra perde la prova.

MasterChef 9, eliminata Giulia

Giulia, insieme a Marisa, Davide e Francesca, indossa il grembiule nero e affronta la sfida finale. Durante il Pressure Test i concorrenti devono replicare un piatto di Alfonso e Ernesto Iaccarino, due personalità simbolo della cucina mediterranea, lavorando a staffetta in coppia con un compagno. Giulia affianca Davide, ma la loro preparazione non è sufficiente a guadagnare la salvezza. Il Pressure Test procede in un duello uno contro uno fra Giulia e Davide: il ragazzo ha la meglio, la 31enne Giulia Busato è eliminata da MasterChef Italia.

