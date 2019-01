MasterChef Italia 8, anticipazioni della seconda puntata

Il doppio appuntamento con MasterChef Italia 8, ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11. Nel secondo appuntamento: una prova dell’hangar tutta nuova e la formazione della Masterclass con i 20 in gara. In giuria, Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e la new entry Giorgio Locatelli. E da venerdì 25 gennaio alle ore 19.50, al via la striscia daily MasterChef Magazine.

La prima selezione che ha portato a 40 il numero degli aspiranti chef, è alle spalle. Ora manca solo uno passo all’ingresso ufficiale nelle cucine di MasterChef Italia e l’attesissima prova dell’Hangar è alle porte: nel secondo appuntamento con MasterChef Italia 8, in onda giovedì 24 gennaio, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand, la temuta giuria formata da Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sceglieranno i 20 aspiranti chef protagonisti della nuova edizione del talent culinario più amato del piccolo schermo. Il meccanismo dell’Hangar di quest’anno prevede una grande novità: i 40 talentuosi che hanno superato la prima selezione si scontreranno in sfide dirette, a coppie o in gruppi da quattro, i cui vincitori potranno finalmente ottenere il grembiule con su stampato il proprio nome e un posto nella MasterClass. Una gara all’ultimo piatto basata su prove eterogenee: dal branzino da sfilettare ai cibi da riconoscere con il solo olfatto, dal pollo da disossare fino alla preparazione di grandi classici della cucina italiana come le orecchiette alle cime di rapa o i passatelli.

Storie di vita vera, il bisogno di riscattarsi unito alla determinazione di realizzare un sogno rimasto nel cassetto per troppo tempo fanno parte della sfida. I 40 cuochi amatoriali porteranno davanti ai quattro giudici non solo i loro piatti, ma le loro esperienze, la loro passione e la loro storia. Avranno pochi minuti per superare l’ultimo ostacolo e dimostrare ai giudici che sono pronti per affrontare la gara di MasterChef Italia, al termine della quale solo uno di loro si aggiudicherà il premio di 100.000 euro in gettoni d’oro e la possibilità di realizzare il proprio libro di ricette, come sempre curato e pubblicato da Baldini&Castoldi per MasterChef Italia.

Non ultimo, è in arrivo l’appuntamento settimanale in prime-time, da venerdì 25 gennaio, alle ore 19.50 sempre su Sky Uno: al via la striscia daily di MasterChef Magazine. Al centro dell’appuntamento quotidiano ci saranno i giudici di MasterChef ma soprattutto gli aspiranti chef: per la prima settimana, in ogni puntata ne verranno presentati 4. Inoltre l’attenzione rivolta da MasterChef nella lotta contro gli sprechi è sempre alta, infatti ricordiamo che come già per le scorse stagioni, la gran parte degli alimenti non impiegati per le prove è stata donata all’Opera Cardinal Ferrari Onlus di Milano. Il programma si è avvalso della preziosa collaborazione di Last Minute Market, la società spin-off dell'Università di Bologna impegnata sul fronte della riduzione degli sprechi e della prevenzione dei rifiuti da oltre 10 anni.

Tutto il mondo MasterChef sceglie di essere plastic free ed eco-friendly promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. La produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free. Tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile. L’approccio è coerente con quello del Gruppo Sky, che in tutti i Paesi in cui opera ha lanciato nel gennaio 2017 la campagna di sensibilizzazione Sky - Un Mare Da Salvare per l’eliminazione progressiva della plastica usa e getta, impegnandosi in prima persona a fare lo stesso.