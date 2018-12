Nonostante abbia raggiunto "l'età pensionabile" dei 64 anni, la Vespa continua a mantenere il suo fascino intatto a cui pochi riescono a resistere, comprese le celebrities. Sono in molti infatti ad aver scelto la Vespa come mezzo alternativo all'automobile, si passa da star come Rihanna, Kim Kardashian, Nicole Kidman, Jude Law, Anthony Keidis, Anne Hathway e Tom Hanks, fino ad arrivare a Zac Efron e Peaches Geldof. Anche i volti noti italiani non possono mancare a questa lista ed ecco che sfrecciano tra i percorsi urbani Marco Tronchetti Provera e il cantante Elio. Una tradizione lanciata anche dal film Vacanze romane: indimenticabile infatti e' la gita sulla due ruote italiana di Gregory Peck e Audrey Hepburn. Aspettando la finale di Lord of the Bikes- Vespa R-evolution, martedì 12 giugno alle 21.15 su Sky Uno , sfoglia la gallery e scopri le celebrities che hanno ceduto al fascino della Vespa.