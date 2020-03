Andrea Fratellini e zio Tore sono i vincitori dell’edizione 2020 di Italia’s Got Talent , decisi dopo momenti di intensa emozione e commozione durante la finale in diretta il 6 marzo alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 . Un talento unico, una bravura che non poteva passare inosservata ma soprattutto inascoltata: Andrea Fratellini è un ventriloquo di rara bravura che non solo ha creato un personaggio, quello di zio Tore, convincente e divertentissimo. La sua abilità indescrivibile è anche quella di un’ugola d’oro, una voce meravigliosa nelle parti cantate in cui il suo pupazzo sembra emettere virtuosismi quando in realtà è lui a gorgheggiare, senza quasi aprire bocca

di Camilla Sernagiotto

Dopo attimi di suspense, tensione, brividi, commozione pura e pelle d’oca, finalmente scopriamo chi si aggiudica la vittoria di questa edizione emozionante del talent show dei talent show, ossia Italia’s Got Talent 2020: Andrea Fratellini e zio Tore!

Rispettivamente ventriloquo e pupazzo, questo duo comico ma anche canoro è riuscito a ipnotizzare tutti quanti fin dalla primissima puntata di Italia’s Got Talent. Si tratta infatti dei primi finalisti, quelli scelti in occasione dell'appuntamento numero uno di quest’anno di IGT.

Fin da subito erano riusciti a calamitare l’attenzione su di loro perché si tratta di un'accoppiata non solo esilarante ma anche tenerissima.

Andrea Fratellini è riuscito a creare un personaggio convincente, così realistico da sembrare in tutto e per tutto umano.

Zio Tore è un adorabile scorbutico che bacchetta senza tregua il nipote, adora i cantieri come tutti gli anziani e ha un debole per Mara Maionchi, cosa che ha sottolineato anche in quest’ultima puntata.

Nella finale di Italia’s Got Talent Andrea Fratellini ha dimostrato un talento che ha un respiro molto più ampio di quello circoscritto all’Italia. Come ha affermato a giusta ragione Frank Matano, il suo è un talento internazionale.

Il numero con cui si è aggiudicato la vittoria di IGT 2020 ha mescolato ancora una volta diverse arti: quella da ventriloquo, quella canora in cui Fratellini conferma di avere un’ugola dello stesso colore del golden buzzer e una vis comica impeccabile.

Oltre a intrattenere e a divertire, la sua arte è innanzitutto fatta di eleganza: eleganza nel parlare senza articolare la bocca, eleganza nel fare muovere il pupazzo di zio Tore, eleganza nei modi, nell'eloquio.

Tanta tenerezza è quella che emerge dal suo numero: sembra quasi che zio Tore sia davvero il suo vecchio zio brontolone! Andrea Fratellini è stato così eccezionale nel crearlo da farci credere di conoscere da sempre la sua creatura.

Un pupazzo umanizzato che sembra di carne e ossa grazie al calore che Fratellini riesce a trasmettergli, quel calore che dalle vibrazioni delle sue corde vocali entra come per magia in zio Tore.

Quella del ventriloquo è un’antica arte che negli ultimi anni è stata poco sviluppata, motivo per cui il lavoro di Fratellini si arricchisce ancora di più, rispolverando un settore d'antan. Applicandosi a questo mestiere particolare che ha un qualcosa di magico, Andrea si cala quasi nella veste di un Geppetto che riesce a dare vita al suo Pinocchio.

Anche zio Tore è un burattino che prende vita. O almeno per tutti noi così è sembrato durante il numero pazzesco che Andrea Fratellini ci ha regalato in questa finale.

Frank Matano ha ammesso che è incredibile che i siparietti cantati non siano in playback, dato che le labbra di Fratellini non si muovono e intanto il pupazzo fa vocalizzi da chapeau.

Bellissima anche l’idea del numero a scatole cinesi, con una struttura fatta a mo' di bambola matrioska: Andrea Fratellini fa il ventriloquo di zio Tore che, a sua volta, per l’occasione si improvvisa ventriloquo di un altro pupazzo. Un gioco a incastri perfetto, con una tecnica impeccabile che tuttavia non rinuncia a tanto, tantissimo sentimento.

Per Andrea Fratellini non si tratta di un semplice pupazzo: zio Tore è un amico, un compagno, un alleato. E infatti a vincere l’edizione di Italia’s Got Talent 2020 non è soltanto l’artista ma anche l’opera d’arte: Andrea Fratellini e zio Tore sono i vincitori indiscussi!