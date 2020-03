Claudia Lawrence, le migliori performance a IGT

A “Italia’s Got Talent”, Claudia Lawrence ha conquistato tutti. È tra i 12 finalisti che si contenderanno la vittoria, sebbene lei - in fondo - abbia già vinto.

A concederle il Golden Buzzer è stato un affascinato Frank Matano, che così ha raccontato: «A me piace dare il Golden Buzzer di pancia ed è stato emozionante darlo ad una signora di 94 anni e vedere nei suoi occhi l’emozione come se non si fosse mai esibita prima. Non la conoscevo, poi sono andato a vedere su internet e ho scoperto che ha un curriculum lunghissimo: colpisce che abbia dovuto aspettare quell’età per avere un po’ di notorietà».

Ma chi è Claudia Lawrence e in che modo ha conquistato i giudici?

Claudia Lawrence a “Italia’s Got Talent”

Claudia Lawrence si è esibita alla terza puntata delle Audition, ottenendo per l’appunto il Golden Buzzer di Frank Matano. Attrice teatrale e ballerina, la 94enne ha portato sul palco del celebre talent una performance straordinaria sulle note di “Suzy”. Ha unito la musica e il ballo, ha persino osato passi di tip tap, e si è così guadagnata la standing ovation del pubblico e una pioggia di coriandoli.

In un’atmosfera densa di commozione, il giudice ha raggiunto sul palco la “nonnina” e le ha chiesto: «Sai che vuol dire questo?». Ottenendo, in tutta risposta, un: «Che è bello!».

«Da domani mi iscrivo in palestra. Sei fantastica, sei quello che spero di diventare», ha commentato Mara Maionchi. Mentre Frank Matano ha espresso tutta la sua ammirazione per il suo spirito e il suo talento: «Oltre al talento, veicoli un forte messaggio: quello di non mollare mai. Non mi dimenticherò mai di questa performance e di te, e l’unico modo per non farti dimenticare di me è questo».

Così, Claudia Lawrence non è dovuta passare da ulteriori prove. Nessuna semifinale, per lei. Che è arrivata dritta in finale grazie al Golden Buzzer del giudice ammiratore.

Chi è Claudia Lawrence

In realtà, Claudia Lawrence (che si chiama Claudia Fernstrom ed è nata a Verona il 3 giugno 1925) non è esattamente una novellina. Anzi. Ha un curriculum lunghissimo e una sua pagina Wikipedia.

Dopo gli studi di danza classica (a Firenze, Parigi e Stoccolma) e di danza moderna, nel 1953 è stata la prima ballerina in "Tarantella Napoletana" di Camillo Mastrocinque, con Teddy Barnett. Ha iniziato a lavorare in molti teatri, dal Piccolo Teatro di Genova al Piccolo Teatro di Milano, fino al Teatro della Tosse di Genova. Ha preso parte a numerosi film (l’ultimo, “Ti spiace se bacio mamma?” di Alessandro Benvenuti) e a serie tv, ed è stata protagonista di diversi spot pubblicitari. Fino ad arrivare al 2017, quando ha avviato una collaborazione con Marco Beljulji per la Compagnia Brahma Teatro: il loro duo ClaMar Duet propone una rielaborazione dei numeri poetico-musicale, genere divertissement, tipici della Borsa di Arlecchino e del grande Poli.

Ora, eccola sul palco più famoso d’Italia.

Ora, eccola sul palco più famoso d'Italia.

