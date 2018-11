Hell's Kitchen Italia 2018: ecco chi sono i concorrenti

In attesa del cooking show più spietato della tv, Hell's Kitchen Italia 5 , tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11 , continua a leggere e scopri chi sono i concorrenti che si sfideranno a colpi di talento, determinazione e creatività.

Hell's Kitchen Italia arriva alla sua quinta edizione: saranno 14 professionisti del mondo della cucina divisi in due squadre, 7 uomini e 7 donne a lottare senza esclusione di colpi. Al vincitore la possibilità di diventare Executive Chef per uno dei ristoranti del J.W. Marriott Venice Resort&Spa, hotel 5 stelle lusso sull’Isola delle Rose nella Laguna di Venezia. A guidare la cucina, Carlo Cracco con l'aiuto di due sous-chef: Sybil Carbone e Mirko Ronzoni. I concorrenti devono dimostrare di essere all'altezza del compito, in attesa della prima puntata, su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11, da martedì 6 novembre ogni martedì alle ore 21.15, scopri chi sono i 20 sfidanti in gara. Ad accompagnare i concorrenti in ogni tappa della gara e a coadiuvare Chef Cracco, nomi di punta dell’intrattenimento e dell’alta ristorazione. Tra questi, il volto di Sky Uno Chef Antonino Cannavacciuolo, il conduttore Costantino della Gherardesca, La Pina, una delle voci più conosciute del panorama radiofonico italiano che parteciperà insieme al marito Emiliano Pepe, e il creativo della cucina Cristiano Tomei. Come da tradizione, i quattordici chef, sette uomini e sette donne, saranno divisi nelle squadre blu e rossa, e si daranno battaglia, un servizio per serata, in una continua lotta contro il tempo, a colpi di ricette sempre più impegnative per soddisfare gli esigenti palati dei clienti del ristorante. La sfida può cominciare: si salvi chi può! Samantha Fernandez

E' originaria di Mendrisio (TI). Si avvicina alla cucina a 7 anni, quando prepara i biscotti per la prima volta insieme alla madre. Ha una figlia di nome Kate e lavora come apprendista cuoca.

Qual è stato il primo piatto che hai creato?

Biscotti di pasta frolla

Il tuo piatto forte?

Tutta la pasticceria ma soprattutto le torte pan di spagna e pasta da zucchero.

Lo chef a cui ti ispiri?

Gordon Ramsay e Carlo Cracco

Qual è il tuo sogno più grande?

Diventare Chef

Cosa ti piacerebbe si dicesse di te come chef?

Che lavoro bene e sono veloce.

Cosa significa per te Hell’s Kitchen?

Un’opportunità e un trampolino di lancio.

Samantha Fernandez

Clelia Guidotti

Mayla Bucci

Ginevra Bassetti

Michela Truncellitto

Maria Pia Moscatelli

Nasce a San Giovanni Persiceto in provincia di Bologna. La sua passione per la cucina nasce anni fa grazie alla sua famiglia. Attualmente lavora come ristoratrice.Uovo in camicia alla birra, zuppetta d’orzo e spuma di piselliLa pastaBotturaPrendere una stella MichelinHell’s Kitchen per me è un’opportunità di crescita e di conoscenzaNasce a Ortona in provincia di Chieti. È cresciuta in un ristorante dove ha maturato la sua passione per la cucina. Lavora da tre anni in cucina come Sous-Chef.Gamberetti al profumo di limone con risotto zucchine e zafferanoL’orata in crosta di sale con purè di patate, limone e gamberetti con crema di ostriche.Dominique Crenn perché trasforma la cucina in arte poetica. È uno chef molto sensibile che trasmette tantissimo attraverso i suoi piatti.Il mio sogno più grande è rendere mio padre fiero di me.Vorrei che la gente mi considerasse un’artista che trasforma i suoi piatti in arte pura.Per me Hell’s Kitchen è una chance, un’opportunità per crescere professionalmente e nella vita personale, per capire i miei limiti e per uscire dalla mia zona di benessere, conoscere persone, tradizioni e mentalità diverse dalle mie.originaria di Fiesole (Fi), inizia a cucinare per gioco perché sua madre non amava farlo. La cucina è diventata presto la sua passione e parte integrante della sua vita. Attualmente è responsabile di cucina.Biancaneve: mela cotta a bassa temperatura, aromatizzata al pepe lungo e cannella caramellata di rosso, su crema di liquirizia con scaglie di sfogliaNon ho un piatto forte specifico, adoro fare i primi piatti e soprattutto la pasta ripienaMassimo Bottura per il suo rispetto della tradizione e delle materie prime.Essere feliceChe devo ancora crescere ma che sono molto brava e ho una buona manualitàSpero sia il mio trampolino di lancio, la mia grande opportunità. È una sfida per me, un mettermi alla prova. Stare lontano da casa per tanto tempo, formare il mio carattere e scoprire un’altra parte di me.E' originaria di Roma. Si appassiona di cucina fin da piccola. Attualmente lavora come Personal Chef ed è capo partita di antipasti di mare. È sposata da tre anni.Panzanella Mon AmourMillefoglieAndrea Viola e Giulio TerrinoniIl mio sogno più grande è unire la mia professione con la mia formazione da educatrice e aprire un ristorante o una cooperativa sociale con parte del ristorante proveniente dal circuito carcerario minorileChe ho un gran cuore e che questo si rispecchia nei miei piattiÈ una pagina bianca, come ogni giorno della mia vita. Scoprirò i colori di cui si tingerà vivendolaÈ originaria di Fermo e lavora come aiuto cuoco. Ha sempre avuto la passione per la cucina ma ha capito che sarebbe diventato il suo lavoro quando ha lavorato come ragazza alla pari e cuoca a domicilio in California.Penne con caprino, riduzione di aceto balsamico, pomodorino e canditi.I primi piatti di pesceAntonino Cannavacciulo perché trasmette il suo amore per la cucina con tutta la sua anima. È un tutt’uno con il cibo.Il mio sogno è quello di poter aprire un locale che mi rispecchi, che sia particolare come meSpero di trasmettere la passione e l’amore al commensale, che curo i miei piatti e che tengo a ciò che preparoHell’s Kitchen, un’esperienza lavorativa e di vita, una crescita personale, un evolversi in tutti i sensi possibili e per ora un grande traguardo.

Federica Sana

Nasce a Bergamo, è sposata e ha due figli. La sua passione per la cucina nasce per caso: ha iniziato a lavorare come cameriera nel ristorante che in seguito sarebbe diventato il suo. Da circa quattro anni è cuoca e supervisor del suo ristorante.

Qual è stato il primo piatto che hai creato?

In realtà è stato un vero e proprio menù perché il cuoco si è licenziato nel periodo di Ferragosto e ho dovuto ideare il mio menù.

Il tuo piatto forte?

Primi piatti perché adoro mangiarli!

Lo chef a cui ti ispiri?

Non ho uno chef a cui mi ispiro, l’unica persona che voglio imitare nella ia vita è mio padre

Qual è il tuo sogno più grande?

Il mio sogno è lavorare sentendomi me stessa, poter sperimentare e inventare senza dover dare spiegazioni del perché ho scelto di usare un certo ingrediente rispetto ad un altro.

Cosa ti piacerebbe si dicesse di te come chef?

Vorrei che si potesse dire che le mie mani sono collegate direttamente al mio cuore, che la mia cucina è frutto di tutto ciò che vivo, di ogni momento sia bruttto che bello della vita.

Cosa significa per te Hell’s Kitchen?

Hell’s Kitchen è finalmente la mia opportunità di dimostrare che valgo. Deve essere una rinascita, un ritorno alla persona forte che ero, un modo per imparare a lavorare con tante persone, essere meno solitaria e aprirmi alla vita.

Federica Sana

Federica Gianelli

Lory Ignone

Elena Fotia

Marco Arduini

Rodolfo Tagliafierro

Diego Bencetti

Fabrizio Latino

Piero Rainone

Luca Siotto

Nicola Pepe

Federico Figus

Simone Napolitano

Manuel Porfidio

E' originaria di Magenta ed è sposata dal 2011. Non lavora in una cucina professionale ma è una food blogger. La sua passione per la cucina nasce con la convivenza e poi con il matrimonio, scoprendo nel cibo un modo per coccolarsi e prendersi cura delle persone che ama.Uno sformato di melanzane lightVellutata di verdure e piatti di pesce leggeriSadler per la sua idea di cucina leggera e gustosaPoter vivere della mia passione, ossia la cucinaChe sono creativa e che riesco a proporre piatti gustosi e gourmand ma leggeri e saniUna nuova esperienza che sicuramente mi ha portato e mi sta portando a superare le mie paure affrontandole a viso aperto. Significa avere un’incredibile possibilità di conoscere una cucina professionale e poter lavorare e imparare tantissimo. Significa crescere sia tra i fornelli sia come persona.Nasce a Cisternino in provincia di Brindisi. Da piccola aiuta i suoi genitori nel ristorante di famiglia. Sente forte la necessità di raccontarsi e così decide di aprire il suo ristorante. La cucina è il mezzo attraverso cui ama essere e lo fa attraverso la sua testa, il suo cuore e le sue mani. Lavora nel suo ristorante come cuoca da circa 6 anni.La rivisitazione delle polpette, ovviamente una versione differente e più acerba rispetto a quella che cucino attualmente.Non lo so! Credo non ce ne sia uno in particolare.Massimo Bottura, lui ha la mia stima!Essere - FareVorrei essere riconosciuta per quello che sono.Significa avere la possibilità di dimostrare che il coraggio, la forza, la pazienza, la coerenza e il bene per se stessi, l’umiltà, la tenacia, la sensibilità, che sono caratteristiche fondamentali in questo mestiere, in fondo sono un atto di amore anche per gli altri, non solo per noi stessi.E'originaria di Roma: la sua passione per i fornelli nasce circa cinque anni fa, in un momento in cui voleva far prendere una svolta alla sua vita. Lavora come pasticcera da quattro anni.Crema di ceci e broccoli, ma più che inventarlo l’ho reinventatoCrema al limone con frutti rossi marinati all’aceto balsamico, perle di tapioca in latte di mandorle e cialda croccante.Massimo Bottura, per la sua personalità e filosofiaTrovare un posto in cui stare bene dove poter aprire un piccolo ristorante con pasticceria d’asportoChe sono corretta e che faccio gioco di squadraSignifica cambiare la mia vita in meglio, imparare e sfidare me stessaNasce a Dubrovnik ma ora vive a Pescara. Si avvicina alla cucina da piccolo per curiosità trasformando poi la sua passione in un vero lavoro. Gestisce una cucina ma sa di aver bisogno di studiare ancora prima di essere definito Chef.Lo spaghetto alle vongole è un piatto classico che amo realizzare da sempreAmo il mare e i piatti legati al mare.Non c’è uno Chef in particolare a cui mi ispiro, da ogni grande Chef cerco di trarre il massimo insegnamento.Riuscire ad essere ricordato come ChefSpero si dica di me che ho tanta voglia di imparare poiché ho l’ambizione di diventare qualcuno.Hell’s Kitchen vuol dire espormi, avere un obiettivo, vuol dire crescere ed imparare nuove cose da tutti i colleghi con cui ho il piacere di vivere questa nuova esperienza.Nasce a Rho e di lavoro fa il commerciante. La sua passione per la cucina gli viene trasmessa dalla madre. Nel ristorante Rudy organizza il menù, cucina e dirige.Se non ricordo male un risottoMi piace molto fare i risottiDa poco mi sono appassionato al sottovuoto e seguo Marco PirottaCrescere come ChefUn piacere per il palatoUn’esperienza per crescere e una competizione per vedere quanto valgoE' bresciano, fidanzato e lavora come capo cuoco. Si avvicina al mondo della cucina fin da piccolo grazie alla pasticceria del padre e guardando la nonna cucinare.Sicuramente un dolce in pasticceria. Mi divertivo a riempire i cannoncini, i bignè e a farcire le paste.RisottiLuigi Pomata. L’ho visto una volta lavorare e mi è rimasto impresso il suo modo di fareAprire un ristorante di mia proprietàVorrei lasciare un ricordo ad ogni persona che abbia mangiato i miei piatti perché sono le mie idee che finiscono nei piattiÈ un’opportunità di crescere come cuoco e come persona. In più mi dà la possibilità di conoscere persone con la mia stessa passioneE' originario di Milano, attualmente lavora come Chef di cucina. La sua passione nasce fin da bambino quando rimaneva incantato davanti a quegli omoni con il cappello bianco chiamati Chef.Tartare di pesce spada con espumas de Saint Germain, salsa all’ostrica e pesca saturninaI risottiVirgilio Martinez, nei suoi piatti rispetta molto il suo territorio, il Perù terra di cui sono molto innamoratoRiuscire a prendere 3 stelle MichelinChe la mia cucina è itinerante tanto quanto me grazie ai miei viaggi gastronomici che mi portano sempre a scoprire posti nuovi.Spero che sia un buon trampolino di lancio e di crescita per me e per il mio sogno, la stella MichelinNasce a Maramea (PZ) e lavora come Chef di cucina e pasticceria in una scuola. Da piccolo osservava la madre cucinare: in questo modo è nata la sua passione per la cucina.Con mia mamma le lasagne alla bolognese nella cucina di casaCon la mia esperienza a scuola, in questo momento mi sento molto ferrato sui dolciSandler. Mi piacciono molto le sue creazioniLavorando in una scuola, vorrei vedere un mio allievo affermarsi e prendere una stellaChe sono creativo ma nello stesso tempo tradizionalePer me Hell’s Kitchen significa un bellissimo punto di partenza per potersi sempre migliorare e mettersi in giocoE’ originario di Napoli. La sua passione per la cucina nasce fin da piccolo grazie alla nonna e alla madre. Preferiva rimanere in casa a cucinare piuttosto che andare fuori a giocare con gli amici. Attualmente lavora come capo cuoco.Millefoglie di parmigianaIl tuo piatto forte? I primi piatti di terra e mareCannavacciuolo per la sua simpatia e per la nostra affinità caratterialeAprire il mio ristoranteChe sono simpatico e incazzoso. Che i miei piatti sono un paradiso all’inferno.Un trampolino per il futuro, un campo sul quale imparare sia in cucina che nella vitaNasce a Legnano e sviluppa la passione per la cucina grazie a sua zia. Attualmente è fidanzato e lavora come capo partita.Risotto al MojitoRisotto in crema di barbabietolaMatias Perdomo perché stimo molto la sua storiaGirare il mondoPazzo, stravagante, simpatico, creativo e umileSignifica mettere alla prova me stesso, riuscire ad uscire dalla mia situazione attuale, significa un futuro.Nasce a San Gavino Monreale un comune della provincia del Sud Sardegna. La sua passione per la cucina nasce da piccolo quando vedeva cucinare la madre e la zia. Attualmente lavora come capo partita.Lasagna al fornoCulurgionesMi ispiro ad Antonino Cannavacciulo per la sua geniale semplicitàQual è il tuo sogno più grande?Vincere Hell’s Kitchen e aprire un ristorante tutto mioSemplice, concreto, efficace e simpaticoLa possibilità di crescere professionalmente e diventare un ottimo ChefNasce a Rho e lavora come cuoco. Si avvicina al mondo della cucina da piccolo guardando la nonna cucinare e cercando di capire i segreti di questa arte.Crema di patate e cannella con chips di mela e polipo piastratoGamberi sottovuoto ai due profumi e patatine di riso venere.Massimo Bottura perché ha portato la sua cucina e le sue idee a livelli altissimi.Essere proprietario di un ristorante e riuscire a guadagnare la stellaMi piacerebbe sentir dire di aver mangiato da un cuoco del tutto alternativo e iper creativo. Unico in questo ambitoSignifica fare un salto di qualità e avere la possibilità di farmi aprire le porte per una strada la cui meta è il successo.Nasce a Seregno (MB). Si avvicina al mondo della cucina dopo la morte del padre, quando decide di intraprendere la carriera in cucina nel ristorante del padre. Attualmente lavora come cuoco.Dei paccheri con melanzane, salsiccia e caciocavalloPaellaAmo molto Cannavacciulo per la sua abilità di trasformare i piatti poveri e la sua creativitàAprire un ristorante a MilanoMi piacerebbe che le persone percepissero il mio valoreUna mia rivincita personale e un’opportunità di crescita