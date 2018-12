First Ladies: le donne che hanno cambiato la storia degli USA.

First Ladies è lo show dedicato alle donne più potenti degli Stati Uniti d'America. Gli episodi uniscono elementi d'archivio, ricostruzioni e interviste attraversando più di due secoli di storia americana. Il ruolo di "first lady" ha avuto un'evoluzione nel corso degli anni, in particolar modo da quando, nel 1789, Martha Washington è diventata "Lady Washington". Le First Ladies protagoniste del secondo doppio appuntamento sono Laura Bush, Mary Lincoln, Eleanor Roosevelt, Hillary Clinton. Non perdere "First Ladies", sabato alle 21.15 su Sky Uno con un doppio episodio.