Family Food Fight, chi sono gli eliminati della puntata 2

Un ricordo speciale, ritorno al futuro e gnocchi di baccalà e vongole sono le tre prove che nella seconda puntata le famiglie di Family Food Fight hanno dovuto sostenere. Nei loro piatti i giudici hanno chiesto di portare, ancora una volta, i sapori che meglio raccontano le loro emozioni. A tradire i Lucini nella prima prova, è stato uno dei piatti preferiti dalla famiglia: la parmigiana di melanzane. Risultati così i peggiori nella prima prova, i Lucini passano direttamente al duello finale.

Nella seconda prova i giudici chiedono ai concorrenti di trasformare un piatto della tradizione in una versione 2.0. Alle Benziadi vengono affidati i maccheroni siciliani con pesto alla trapanese e melanzane, ai Magistà i cavatelli cozze e fagioli, ai Raviele scialatielli ai frutti di mare e agli Scainelli i pizzoccheri. Non tutte le squadre riescono a comunicare le loro idee per un piatto 2.0. A fine prova c’è innovazione nei piatti presentati dai Raviele. Salvi anche i Magistà, mentre a non vedere innovazione e tradizione sono state le Benziadi che vanno allo scontro finale con i Lucini.

Per il duello finale ai Lucini e alle Benziadi i giudici affidano la ricetta, raccontata a voce da Chef Cannavacciuolo, degli gnocchi di baccalà e vongole. Elettra Lucini parte in quinta nella preparazione degli gnocchi mentre Sabah sembra aver dimenticato già metà ricetta, tanto è che al cambio (staffetta) racconta poco e niente a Zahia. Nel frattempo Dante Lucini preso dal panico trita le vongole insieme alle patate. Le due squadre, nel panico più totale, alla fine riescono a portare ai giudici il piatto finito. Dopo l’assaggio, i giudici decidono di salvare la squadra delle Benziadi e di mandare a casa la famiglia Lucini.

Chi sono i Lucini, gli eliminati della seconda puntata

Una famiglia molto affiatata, ma soprattutto molto competitiva. Elettra e Dante stanno insieme da quasi 40 anni. Sabrina, sorella di Elettra, è molto legata al cognato perché sono cresciuti insieme. La più piccola della squadra è Roberta, nuora di Elettra e Dante, all’apparenza la più timida ma in realtà la più “caciarona” del gruppo quando tira aria di festa. Per i Lucini la cucina è una grande festa e ogni occasione è perfetta per spadellare, infornare e mangiare tutti insieme: come dice Dante, «la cucina è un pezzo di vita». Elettra è la cuoca di casa, schietta, puntigliosa e precisa, cucina in modo tradizionale mettendoci sempre un po’ del suo. Sabrina, che ha lavorato tanti anni in una mensa scolastica, ha imparato a cucinare piatti equilibrati, sani e sfiziosi ma, a differenza della sorella, le dosi le fa un po’ “a occhio”. Per Dante, invece, l’esuberante e simpatico marito di Elettra, la carne non ha segreti, perché da ragazzino è stato apprendista in una macelleria.