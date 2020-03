Family Food Fight, la famiglia Lucini di Nettuno

Attenti a quei quattro: la famiglia Lucini è molto affiatata, ma soprattutto molto competitiva. Elettra e Dante stanno insieme da quasi 40 anni. Sabrina, sorella di Elettra, è molto legata al cognato perché sono cresciuti insieme. La più piccola della squadra è Roberta, nuora di Elettra e Dante, all’apparenza la più timida ma in realtà la più “caciarona” del gruppo quando tira aria di festa.

Per i Lucini la cucina è una grande festa e ogni occasione è perfetta per spadellare, infornare e mangiare tutti insieme: come dice Dante, «la cucina è un pezzo di vita». Elettra è lo chef di casa, schietta, puntigliosa e precisa, cucina in modo tradizionale mettendoci sempre un po’ del suo. Sabrina, che ha lavorato tanti anni in una mensa scolastica, ha imparato a cucinare piatti equilibrati, sani e sfiziosi ma, a differenza della sorella, le dosi le fa “a occhio”. Per Dante, invece, l’esuberante e simpatico marito di Elettra, la carne non ha segreti, perché da ragazzino è stato apprendista in una macelleria.

Il loro sogno dopo Family Food Fight è quello di aprire una “trattoriozza” a conduzione famigliare con una decina di tavoli.