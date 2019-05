Originario di Corgeno di Vergiate, un borgo sulla riva lombarda del lago Maggiore, lo chef stellato Giorgio Locatelli è a tutti gli effetti londinese d’adozione, dopo aver trascorso l’infanzia nel suo paese di origine e fatto le sue esperienze in cucina (ero solo un bambino quando aiutava la nonna a fare gli gnocchi in casa), prende il volo e diventa uno degli chef più apprezzati e celebrati nel mondo. Lo abbiamo conosciuto più da vicino nell'ottava edizione di MasterChef Italia in veste di giudice al fianco dei suoi colleghi veterani Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich. Ora lo ritroviamo alla corte di EPCC in una gag con Cattelan a dir poco esilarante. Il padrone di casa, che come sappiamo una ne fa e cento ne inventa, mette lo chef stellato in una posizione piuttosto "scomoda". A Giorgio Locatelli l'arduo e imbarazzante compito di giudicare un piatto di spaghetti al tonno preparati secondo una ricetta piuttosto hard e conditi con parmigiano e pepe.



E se vi state chiedendo "Ma non valeva la regola niente formaggio sul pesce?", avete capito o perlomeno intuito come andrà a finire...Locatelli nel video si vede provato ma al tempo stesso piuttosto divertito e sull'onda della spontaneità confessa che quella pasta "anche il mio cane la rifiuterebbe". Ma Alessandro insiste, la sua è una ricetta imbattibile. Ricorda gli anni dell'università e a voi?

