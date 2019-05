EPCC: tutti gli ospiti della quarta puntata

Giovedì 2 maggio andrà in onda la quarta puntata di E poi c’è Cattelan , il late night show targato Sky Uno (canale 108, e 455 del digitale terrestre) alle ore 21.15 . Lo show è disponibile anche On Demand. Scopri chi saranno gli ospiti di questa nuova, divertente, puntata!

Alla corte di Cattelan siederanno due super ospiti, molto amati dal pubblico. Stiamo parlando di Salvatore Esposito e di Arturo Muselli, che interpretano rispettivamente Genny Savastano e Enzo “Sangue Blu” in Gomorra. I due siederanno alla scrivania di Cattelan, in previsione del super finale di stagione previsto per venerdì 3 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic, assolutamente da non perdere. Le due star della serie originale Sky racconteranno al padrone di casa di E poi c’è Cattelan qualche curiosità sul backstage delle nuove puntate, del loro rapporto con gli altri membri del cast, le gaffe e le situazioni imprevedibili e curiose successe sul set.

I due attori non saranno, tuttavia, gli unici ospiti, poiché sarà presente un terzo ospite, al suo debutto nello studio di Cattelan. Di chi si tratta? Non possiamo dirvelo, è una sorpresa! L’ospite è molto amato, ed è un professionista del campo in cui lavora: ci regalerà una bella intervista, ma si sottoporrà anche al gioco Guess my hater, una sorta di Indovina chi? In cui verranno letti alcuni dei più coloriti (e cattivi) insulti ricevuti online dai due. Gli sfidanti dovranno indovinare chi fra loro è il destinatario del messaggio!

Non perdetevi, dunque, la quarta puntata di EPCC, in onda su Sky Uno giovedì 2 maggio alle 21.15 e, vi ricordiamo, disponibile on demand, in modalità Sky Go e in streaming su NOW TV.