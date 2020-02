Best Bakery 2, puntata 8: cosa è successo

Dopo Como, Firenze e Pavia , i giudici di Best Bakery Alessandro Servida e Andreas Acherer sono approdati a Salerno e provincia dove sono andati alla ricerca della miglior pasticceria della zona, assaggiando i dolci delle 12 pasticcerie in gara. Le vincitrici di ogni zona si affronteranno nella finalissima nazionale che si terrà al Castello di Belgioioso L’appuntamento con Best Bakery è tutti i martedì con un doppio episodio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Si è conclusa l'analisi delle pasticcerie di Salerno e provincia da parte dei giudici di Best Bakery Alessandro Servida e Andreas Acherer. Nel capoluogo campano i giudici hanno iniziato assaggiando i dolci delle 12 pasticcerie in gara, individuando la migliore in Mademoiselle Charlotte detiene il titolo di best bakery di Salerno e provincia e rappresenterà la sua zona alla finalissima nazionale.

Primo episodio

Nel primo episodio dell’ottava puntata di Best Bakery, ambientata a Salerno e provincia, si sono affrontate tre pasticcerie dirette da tre donne, che rappresentano il volto cosmopolita di Salerno: Sweet Bakery, Il Salotto di Vicky e Mademoiselle Charlotte.

I giudici hanno iniziato la loro esplorazione partendo dalla prova sulla prima impressione, ovvero la valutazione dei dolci che trovano e assaggiano in pasticceria, del locale e dell’accoglienza ricevuta. La prima ad entrare in scena è stata Sweet Bakery, dove i giudici hanno assaggiato un cupcake menta e cioccolato e la Angel cake. È stata poi la volta di Il Salotto di Vicky, dove Alessandro Servida e Andreas Acherer hanno scelto di assaggiare la torta Sacher non glassata con crumble alla mandorla con pepe e cacao e una torta con frosting al mascarpone, lamponi e rosmarino. Infine, da Mademoiselle Charlotte i giudici hanno assaggiato la Charlotte alle fragole e e la torta Opéra, formata da un biscuit alle mandorle, con una crema al caffè e una ganache al cioccolato fondente profumata al rum.

Dopo la prima prova è stato il momento per i concorrenti di preparare le proprie specialità, che sono state: per Sweet Bakery la Red Velvet, con una base fatta con l’olio invece che il burro e una crema al formaggio leggermente più leggera di quella della Red Velvet tradizionale; per Il Salotto di Vicky la torta Vicky, una naked cake a base di frutti di bosco, confettura di fragole e ganache montata al cioccolato bianco e limone e per Mademoiselle Charlotte la Tarte au citron a base di pasta sablée, con una crema al limone e della meringa caramellata.

Dopo questa seconda prova la classifica provvisoria ha visto al primo posto Mademoiselle Charlotte con 31 punti, al secondo posto Sweet Bakery con 27 punti e al terzo posto Il Salotto di Vicky con 25 punti.

È poi arrivato il momento del dolce della sfida, prova in cui i concorrenti hanno dovuto creare dei dolci utilizzando le arachidi. Sweet Bakery ha utilizzato le arachidi sia come decorazione che come farcitura della sua torta, abbinandole al cioccolato e alla banana. La torta è stata decorata con de mirtilli e chiamata Black dream. Il Salotto di Vicky ha realizzato una torta con un croccantino con arachidi, Pailleté Feuilletine e un cioccolato al latte al frutto della passione, una gelée esotica e una mousse al burro di arachidi. Infine, Mademoiselle Charlotte ha scelto di presentare una monoporzione, chiamata Jolanda in onore della figlia del pasticcere che l’ha realizzata, costituita da una base di pasta sablée con un cuore morbido al caramello salato, una mousse alle arachidi, un cremoso al cioccolato bianco e lime e lamponi freschi.

Alla fine della prova, il punteggio assegnato dai giudici per i dolci contenenti le arachidi sommato ai voti precedenti, ha visto posizionarsi al primo posto Mademoiselle Charlotte con 48 punti, seguito da Sweet Bakery con 38 punti e da Il Salotto di Vicky con 36 punti. La vittoria è andata quindi a Mademoiselle Charlotte, che superando i 41 punti di Angelo Grippa ha conquistato il titolo di miglior pasticceria di Salerno e provincia.

Secondo episodio

Nel secondo episodio è stata la volta di tre pasticcerie del Cilento, perla del territorio salernitano: La Dispensa, Le Delizie di Maria e la pasticceria Armonie.

Come sempre, i giudici hanno iniziato con la prova sulla prima impressione partendo da La Dispensa dove i giudici hanno assaggiato la panna cotta di bufala e il tiramisù con mascarpone di bufala. È stata poi la volta di Le Delizie di Maria, dove Alessandro Servida e Andreas Acherer hanno scelto di assaggiare un biscotto con la confettura di mela e cannella e una panna cotta con inserto all’amarena e croccantino all’esterno. Infine, i giudici si sono recati da Armonie, dove hanno assaggiato il cannoncino di sfoglia e la mignon Avorio e mango al cioccolato bianco e mango.

Le pasticcerie hanno ricevuto dei voti per le loro creazioni, ma anche per la bellezza del locale e l’accoglienza riservata ai due giudici.

È stata poi la volta della prova dedicata alle specialità di ogni pasticceria: La Dispensa ha presentato il cannolo cilentano alla ricotta di bufala, Le Delizie di Maria ha proposto il Rocchesino alla castagna, fatto con le castagne di Roccadaspide, una ricetta tradizionale rivisitata, mentre Armonie ha preparato la Settimo cielo, una torta al caffè.

A questo punto della sfida la classifica provvisoria era: al primo posto Armonie con 31 punti, al secondo posto La Dispensa con 29 punti e al terzo posto Le Delizie di Maria con 22 punti.

L’ultima prova è stata quella riguardante il dolce della sfida, che doveva essere una personalissima interpretazione della millefoglie. La Dispensa ha preparato una millefoglie in chiave tradizionale, ma personalizzata mettendo il burro di bufala e il loro vino rosé nella sfoglia e una composta di uva aglianico aromatizzata con le loro erbe, limone e arancio come farcitura. Le Delizie di Maria ha realizzato una millefoglie con crema chantilly e inserto alla fragola. Infine, Armonie ha realizzato una millefoglie a forma di mezzaluna con un’anima di pan di Spagna leggero alla vaniglia, limone e mandorla, ananas spadellato con burro e zucchero muscovado e frutta fresca.

Dopo aver assaggiato le torte delle tre pasticcerie in gara i giudici hanno assegnato i loro voti, che sommati a quelli delle prove precedenti hanno determinato la classifica finale: al primo posto si è classificata Armonie con 47 punti, al secondo posto La Dispensa con 42 punti e al terzo posto Le Delizie di Maria con 32 punti.

Il punteggio della pasticceria vincitrice non ha superato i 48 punti di Mademoiselle Charlotte che si è confermata best bakery di Salerno e provincia e rappresenterà la sua zona alla finalissima nazionale.