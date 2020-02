Best Bakery 2, le anticipazioni dell'ottava puntata

I giudici di Best Bakery Alessandro Servida e Andreas Acherer , sono pronti a continuare la loro esplorazione delle pasticcerie di Salerno e provincia. Dopo aver analizzato le prime 6 aspiranti best bakery in gara per questa zona, assaggeranno i dolci di altre 6 pasticcerie, per individuare la migliore delle 12 complessive in gara per Salerno e provincia. L’appuntamento con Best Bakery è per martedì 25 febbraio, con un doppio episodio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

La quarta tappa della seconda edizione di Best Bakery è la zona di Salerno e provincia. Anche lì, come per le altre zone, i giudici Alessandro Servida e Andreas Acherer decreteranno chi tra le 12 pasticcerie in gara è la migliore della zona, che rappresenterà la zona alla finalissima nazionale. I giudici sono già stati in altre tre zone d’Italia: quella di Como, la cui miglior pasticceria è stata individuata in Citterio; quella di Firenze, dove è stata la pasticceria Tuttobene a vincere il titolo di migliore della zona e la zona di Pavia, dove è Paulina pasticceria d’autore a detenere il titolo di best bakery della zona. Nella scorsa puntata abbiamo iniziato a conoscere le pasticcerie di Salerno e provincia, ma solo dopo la prossima sapremo chi si unirà alle rappresentanti delle zone di Como, Firenze e Pavia per le finali nazionali. L’appuntamento con Best Bakery è per questa sera, martedì 25 febbraio, con un doppio episodio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Nella prossima puntata, quindi, vedremo Alessandro Servida e Andreas Acherer assaggiare i dolci delle restanti 6 pasticcerie della zona e alla fine sapremo chi sarà proclamata best bakery di Salerno e provincia, una zona meravigliosa, ricca di materie prime di qualità e profumi da sogno, che non possono che agevolare la produzione di dolci squisiti.

I giudici di Best Bakery stanno passando al setaccio la penisola alla ricerca della miglior pasticceria d’Italia. In ogni città si sfidano 12 pasticcerie, che vediamo divise in due puntate, e le vincitrici di ogni zona accedono alla “finalissima nazionale” al Castello di Belgioioso, nei pressi di Pavia, protagonista delle ultime due puntate. Sarà lì che dovranno dar prova di tutta la loro abilità per portare a casa il titolo di miglior pasticceria d’Italia.

