Best Bakery 2, le anticipazioni della terza puntata

Alessandro Servida e Andreas Acherer, i due giudici di Best Bakery , sono partiti alla ricerca della miglior pasticceria d’Italia . Hanno già individuato la best bakery della zona di Como e adesso sono pronti per spostarsi a Firenze , dove li attendono altre dodici pasticcerie, tra cui dovranno scovare la migliore, che insieme a Citterio, la best bakery della zona di Como, accederà alle finali nazionali. Le prime sei, delle dodici pasticcerie fiorentine, saranno le protagoniste della prossima puntata, che ti aspetta martedì 21 gennaio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 .

La seconda edizione di Best Bakery è cominciata nella zona di Como, dove i giudici Alessandro Servida e Andreas Acherer sono andati alla ricerca della miglior pasticceria della zona, che è stata individuata in Citterio, di Canzo, che è presente sul territorio dal 1922 e vive sospesa tra tradizione e modernità, continuando ad attestarsi come nome noto tra i golosi della zona. Il titolo conquistato dalla pasticceria Citterio la porterà direttamente alle finali nazionali, dove si sfiderà con quelle che si riveleranno le migliori pasticcerie delle altre zone che i giudici visiteranno. La prossima tappa è Firenze e l’appuntamento è per martedì 21 gennaio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Nel capoluogo toscano Alessandro Servida e Andreas Acherer, ormai rodati al timone del programma, assaggeranno le creazioni di 12 nuove pasticcerie, che vedremo nelle prossime due puntate, 6 per volta. Chi tra loro riuscirà a conquistare il titolo di best bakery di Firenze accederà alle finali nazionali insieme a Citterio e ai vincitori delle altre zone. Firenze è la città d’arte per eccellenza, culla del Rinascimento e patria di ricette gelosamente custodite dai pasticceri locali, perciò sarà davvero interessante scoprire chi saranno le 12 pasticcerie in gara e se e in che modo il clima di fermento artistico che pervade la città ha degli effetti anche sui loro dolci.

Durante le undici settimane di durata di Best Bakery i giudici passeranno al setaccio la penisola alla ricerca della miglior pasticceria d’Italia. In ogni città si sfideranno 12 pasticcerie, che vedremo divise in due puntate, e le vincitrici di ogni zona accederanno alla “finalissima nazionale” al Castello di Belgioioso, nei pressi di Pavia, protagonista delle ultime due puntate. Lì dovranno dar prova di tutta la loro abilità per portare a casa il titolo di miglior pasticceria d’Italia.

