Best Bakery 2, chi è il giudice Andreas Acherer

Sta per iniziare la seconda edizione di Best Bakery , in onda dal 7 gennaio, tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 . I giudici saranno Alessandro Servida e Andreas Acherer, continua a leggere per scoprire di più sul secondo dei due!

È tutto pronto per la seconda edizione di Best Bakery. I giudici Alessandro Servida e Andreas Acherer sono pronti per iniziare un viaggio alla scoperta della tradizione dolciaria italiana, alla ricerca della migliore pasticceria del Belpaese. Scopriamo di più su uno di loro, Andreas Acherer.

Classe 1979, Andreas Acherer è nato e vive a Brunico in Alto Adige. È uno dei più validi esponenti della pasticceria italiana ed è proprietario delle pasticcerie Acherer di Brunico e di Bolzano, 3 torte Gambero Rosso con un punteggio di 91 nell’edizione 2017.

Dopo il diploma al liceo scientifico, si è trasferito a Vienna per studiare pasticceria. Poi, lasciata Vienna, si è spostato in Francia, Svizzera, Germania e Svezia, raffinando la sua esperienza e tecnica culinaria.

La celebre pasticceria Acherer è nata dall’incontro con la fiorista, poi divenuta sua moglie, Barbara Strondl. Insieme i due hanno dato vita ad un nuovo concetto di negozio dove dolci e decorazioni floreali si combinano creando un’atmosfera unica e suggestiva.

Le creazioni di Andreas Acherer hanno ricevuto diversi premi a livello internazionale e la sua pasticceria è entrata a far parte del prestigiosissimo Relais Dessert, il circolo esclusivo dell’alta pasticceria di cui fanno parte gli 80 migliori pasticceri di tutto il mondo. Inoltre, è l’unico italiano ammesso nella prestigiosa associazione di cioccolatieri svizzeri “Chaîne Confiseur”.

Oltre all’indiscusso talento, a rendere unica ogni sua creazione sono la continua ricerca di materie prime di altissima qualità, la tecnica e l’amore per il suo lavoro.

Insomma, Andreas Acherer ha tutte le carte in regola per girare l’Italia alla ricerca della miglior pasticceria del paese! Per scoprire quale sarà non perdere Best Bakery, in onda dal 7 gennaio, tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.