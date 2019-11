Antonino Chef Academy, le anticipazioni della terza puntata

Il terzo appuntamento con Antonino Chef Academy , in onda tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, vede gli studenti in trasferta al Savini, in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Ospite d'onore, lo chef pasticcere Paolo Griffa . Continua a leggere e scopri di più

La gara entra sempre più nel vivo e la tensione tra i concorrenti inizia a farsi sentire, com è normale che sia. Lo spirito di competizione cresce puntata dopo puntata. All’Accademia di Antonino Cannavacciuolo, non si scherza e i giovanissimi cuochi sanno che ogni test è fondamentale per dimostrare allo Chef di essere in grado di sostenere i ritmi di lavoro serratissimi all’interno di un ristorante. Nel terzo appuntamento, in onda martedì 26 novembre, i ragazzi devono anche affrontare la presenza del candidato esterno, che per entrare ufficialmente in Accademia deve però affrontare Giubilato, rimandata dallo chef al termine dello scorso ciclo didattico: la sfida tra i due farà salire la tensione tra tutti gli studenti.

A seguire, nel test sulle tecniche di cucina nell’Aula Magna del Castello Dal Pozzo di Oleggio Castello, i ragazzi dovranno confrontarsi con le difficoltà della gastronomia francese e replicare un piatto che prevede la realizzazione di una perfetta crepinette, un flan e una salsa tradizionale. Trasferta nel centro di Milano per il test fuori sede: i ragazzi saranno in Galleria Vittorio Emanuele II, al Savini, vero tempio della ristorazione lombarda, per vestire i panni da maître e convincere lo chef di essere in grado di organizzare anche un servizio di sala.

E per concludere...dulcis in fundo: le insidie della pasticceria saranno al centro del test di approfondimento, per il quale Antonino Cannavacciuolo ospiterà lo chef pasticcere Paolo Griffa. Ai concorrenti verrà assegnato un voto per ognuna delle prove: la somma andrà a determinare la classifica finale.

Gli Official Sponsor di ANTONINO CHEF ACADEMY sono: Lollo Caffè (Dical S.r.l.), Foxy Asso Ultra, La Drogheria 1880.