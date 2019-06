Alessandro Borghese Kitchen Sound: la ricetta del "piselli e rosmarino nel lumacone"

Cristiano Tomei è nuovamente pronto a deliziarvi con piatti gustosi e innovativi. I lumaconi sono la tipologia di pasta utilizzata, ideale per accogliere anche i sughi più elaborati e gustosi.

Il sugo utilizzato per condire i lumaconi è davvero gustoso ed elaborato, poiché presenta una grande quantità di ingredienti.

Uno degli elementi utilizzati è la ricotta di capra, latticino tipico della Sardegna, ma non particolarmente popolare, fino a qualche tempo fa. Difatti, è diffuso solitamente a livello locale, ma ha preso sempre più piede per il suo alto livello di digeribilità: è ideale per chi ha problemi con i latticini. Viene fatta con il siero di latte caprino, e si può trovare anche nella variante affumicata. Il sapore è molto coinvolgente di per sé, e verrà esaltato dagli altri ingredienti che comporranno il condimento.

Il piatto, infatti è arricchito dal sapore intenso del rosmarino e dei piselli freschi, che danno il nome alla ricetta. Inoltre, verranno utilizzate ben 20 alici del Cantabrico sott’olio, la rapa rossa, il Parmigiano Reggiano e la mentuccia fresca, per un risultato eccezionale!

Leggi la ricetta dei “piselli e rosmarino nel lumacone” nella versione di Alessandro Borghese Kitchen Sound.

20 lumaconi

600 g di ricotta di capra

Rosmarino bio q.b.

20 alici del Cantabrico sott’olio

150 g di piselli freschi

1 rapa rossa

1 scalogno

Parmigiano Reggiano q.b.

Mentuccia fresca q.b.

Sale e pepe q.b.

Olio Garda DOP q.b.

