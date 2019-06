Alessandro Borghese Kitchen Sound: la ricetta del carciofo americano al peperoncino

La fantasia è di casa nella cucina di Alessandro Borghese Kitchen Sound e, nella puntata in onda venerdì 7 giugno , è pronta a sbizzarrirsi nuovamente. Cristiano Tomei , lo chef ospite, ci proporrà un gustoso carciofo americano al peperoncino , una ricetta perfetta per tutti i tipi di palato. Il programma va in onda dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108).

Lo chef Cristiano Tomei è nuovamente pronto a deliziarci con un nuovo, gustoso, piatto che coniuga la classicità degli ingredienti con una visione totalmente innovativa della cucina.

L’ingrediente principale è il carciofo romanesco, una variante dell’omonimo ortaggio, privo di spine e di peluria interna, i cui capolini hanno forma sferica e compatta, con il caratteristico foro all’apice.

Un altro degli ingredienti usati è la bottarga che, negli ultimi tempi, è uno degli alimenti più rinomati. È un prodotto ittico, dal sapore intenso, tanto da essere considerato come il caviale del Mediterraneo. Questo elemento è ricavato dall’essicazione e dalla salatura di uova di muggine o di tonno, e viene prodotto in alcune zone della penisola italiana come la Sardegna, la Sicilia, la Calabria e la Toscana. Per ottenere la bottarga viene estratta la sacca ovarica del pesce femmina, in questo caso di muggine e, dopo un attento lavaggio, è sottoposta al processo di salatura. Successivamente avviene la pressatura e la stagionatura, di almeno 90 giorni. Il sapore finale è molto forte, e diviene perfetta per dare un forte gusto ai piatti più neutri.

A dare un tocco di vivacità ci pensa, invece, il peperoncino frantumato di Calabria, che dona al piatto un gusto deciso.

Leggi la ricetta del carciofo americano al peperoncino di Cristiano Tomei.

4 Carciofi romaneschi interi

4 kg di sale grosso

100 g di bottarga di muggine

200 g di burro d’arachidi

3 pompelmi

Peperoncino frantumato di Calabria

Olio di semi

Mentuccia fresca

