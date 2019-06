Alessandro Borghese Kitchen Sound: la ricetta di pere, cannella e vita bella

Cristiano Tomei ci presenterà una nuova e particolare ricetta, nella puntata di mercoledì 5 giugno. Il piatto in questione è, nuovamente, un connubio di tradizione e innovazione, poiché utilizza ingredienti alla portata di tutti con grande maestria e fantasia.

Troviamo la pasta fillo, che è una specie di pasta sfoglia, più sottile e dalla cottura più rapida. Una volta cotta, risulta molto croccante e il suo sapore neutro, in modo da risultare perfetta per essere farcita con ripieni dolci e salati. La pasta fillo è, inoltre, molto usata in Medio Oriente e nei Balcani, ma è oggi molto comune nelle cucine occidentali.

Gli altri ingredienti sono il miele, le pere, la cannella, il burro e l’aceto di vino, che testimoniano come la ricetta sia un connubio di ingredienti tra loro diversi, ma di efficace unione.

La pera e la cannella sono, da sempre, uno degli accostamenti più classici e significativi, vede la presenza del brie, che ne mitiga il sapore, accentuando il contrasto tra dolce e salato.

Scopri la ricetta di “pere, cannella e bella vita” di Cristiano Tomei!

1 rotolo di pasta fillo

100 g di miele

2 pere

150 g di Brie

Cannella q.b.

Burro q.b.

Aceto di vino

Timo sale q.b.

Il tempo di preparazione e cottura stimato è di trenta minuti e la difficoltà è piuttosto bassa.

