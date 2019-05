Il super ospite che sostituirà per un po’ di tempo il nostro Alessandro Borghese è Cristiano Tomei, lo chef che abbiamo già avuto il piacere di conoscere a Cuochi d’Italia che ci ha già dato prova, nelle scorse puntate, di grande inventiva culinaria. Difatti, nella puntata di venerdì 31 maggio, presenterà la lasagnetta italiana al curry, piatto che unisce, nuovamente, tradizione e innovazione.

La lasagnetta è uno dei piatti per eccellenza della tradizione culinaria italiana, che richiama inevitabilmente i classici pranzi della domenica. Tuttavia, la ricetta proposta da Cristiano Tomei ne stravolge l’ordinarietà originale, presentando una versione molto fantasiosa. Verranno utilizzati il broccolo siciliano, la mozzarella, la salamella e il curry. Quest’ultima spezia è perfetta per donare un sapore intenso e particolare al piatto, proprio in virtù della sua origine. Proviene, infatti, dall’India ed è composto da spezie pestate nel mortaio, che ne formano una polverina dal forte profumo.

Leggi la ricetta della lasagnetta italiana al curry nella versione di Cristiano Tomei.

300 g di sfoglia per la lasagna

200 g di broccolo siciliano sbianchito

200 g di mozzarella

200 g di salamella a grana fine

Curry q.b.

100 g di parmigiano reggiano

Burro q.b.

Sale e olio q.b.

Non dimenticare l’appuntamento con Alessandro Borghese Kitchen Sound! Il programma ti aspetta dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108) o su digitale terrestre al canale 455. Le ricette della settimana sono raccolte in un menu completo, in onda il sabato, e disponibile su Sky On Demand, per gli abbonati Sky con decoder connesso a Internet. Una settimana dopo la messa in onda, il programma è visibile anche nella sezione video de www.ilsole24ore.com e http://rds.it/. Rds 100% Grandi Successi, inoltre, firma la playlist che accompagna i menù proposti dallo Chef.