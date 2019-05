Alessandro Borghese Kitchen Sound è tornato per una nuova settimana, con le sue gustosissime ricette che, però, saranno ideate e preparate dallo chef Cristiano Tomei. La ricetta proposta è l’hamburger alla romana, un piatto che siamo certi saprà attirare anche i palati più esigenti.

La carne scelta da Cristiano Tomei è di Scottona, che corrisponde alla femmina di bovino di età compresa tra i 18 e i 24 mesi che non ha mai avuto gravidanze. La carne di femmina è solitamente più morbida rispetto a quella maschile e garantisce, dunque, una maggiore tenerezza.

Tra gli altri ingredienti utilizzati troviamo il pecorino romano, un formaggio italiano tipico della zona laziale e non solo, anche della Sardegna e della provincia di Grosseto. Questo elemento fa parte della tradizione culinaria romana e laziale, e fa da accompagnamento a molti piatti tipici della zona, come la pasta all’amatriciana.

Il pecorino, però, non sarà l’unico formaggio utilizzato, poiché farà la sua comparsa anche il parmigiano reggiano, che non ha bisogno di presentazioni, essendo uno dei più classici della tradizione culinaria italiana.

I sapori si uniranno per creare un gusto unico, a cui si unisce il pomodoro, l’origano, il peperoncino e e la cicoria.

Di seguito, potete leggere la ricetta dell’hamburger alla romana nella versione di Cristiano Tomei.

4 hamburger di Scottona da 200 g

4 panini al latte morbidi

200 g di Pecorino romano

200 g di Parmigiano reggiano

500 g di Cicoria

Nr. 1 Spicchio d’aglio

Pomodoro

Origano q.b.

Peperoncino q.b.

Aceto di vino q.b.

Sale e pepe q.b.

