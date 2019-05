Alessandro Borghese Kitchen Sound: la ricetta della bruschetta con gelato al pesto

Anche martedì 21 maggio il nostro amatissimo chef ci delizierà con una nuova, gustosissima, ricetta. Alessandro Borghese utilizzerà nuovamente la sua fantasia, accostando il dolce al salato, con una ricetta in grado di catturare anche i palati più esigenti. La bruschetta col gelato al pesto è una ricetta davvero singolare che conferma, nuovamente, l’abilità culinaria di Alessandro Borghese.

La bruschetta è uno dei grandi classici della cucina italiana: questo alimento è di origine antica e non ben definita, ma si ipotizza che sia nato tra il Lazio e la Toscana. La bruschetta era un ottimo modo usato dagli agricola, ovvero gli agricoltori dell’antico Impero Romano, per la conservazione della pagnotta, con un filo d’olio. I tempi erano poveri, e non potevano permettersi il lusso di sprecare questo prezioso elemento, anche quando era ormai raffermo.

Il nome deriva, con tutta probabilità, dal verbo in dialetto romano “bruscare”, che significava abbrustolire. Altre fonti indicano in “brusca” il termine originario, che indicava la spazzola per pulire i buoi e i cavalli.



Alessandro Borghese utilizzerà la sua vena creativa, accostando alla bruschetta il gelato al pesto. Quest’ultimo elemento è spesso utilizzato sulle bruschette, nella sua forma naturale, e l’idea del nostro amatissimo chef è davvero originale.

Di seguito, la ricetta della bruschetta col gelato al pesto di Alessandro Borghese.

Per la bruschetta:

1 L di olio di semi, 1 melanzana grande

200 g di semola di grano duro

4 pomodori, 30 g di pinoli, 100 g di parmigiano reggiano

250 g di mozzarella di bufala

Origano q.b.

Pane casereccio q.b.

Timo fresco e basilico fresco q.b.

Per la crema al pesto:

500 g di pinoli, 375 g di parmigiano reggiano 36 mesi

75 g di destrosio, 50 g di panna fresca 35%

Sale q.b.

Per il gelato al pesto:

223 g di acqua, 74 g di olio EVO, 136 g di destrosio

37 g di inulina, 35 g di fibra di glucosio

5 g di neutro crema

496 g di crema al pesto



