Nuova settimana, nuove ricette. Lo chef più rock del piccolo schermo è pronto a portarci nuovamente nel suo laboratorio di cucina, per una nuova puntata di Alessandro Borghese Kitchen Sound . Il piatto presentato nella puntata di lunedì 20 maggio è il petto di piccione con gelato black and white , che stuzzicherà sicuramente il vostro palato. Scopri la ricetta! Ricorda, inoltre, che il programma va in onda dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 .

Alessandro Borghese continua a deliziarci con gustose ricette, e l’inizio della settimana non poteva essere migliore! La ricetta presentata nella puntata di lunedì 20 maggio è davvero fantasiosa e particolare, poiché unisce classicità e modernità, come ci ha abituato Borghese. Si tratta, infatti, del petto di piccione con gelato black and white: tutta la settimana, infatti, è dedicata a ricette che utilizzano il gelato come contorno.

La classicità del piatto si ritrova nella carne di piccione che, seppur non sia tra le più diffuse nelle cucine italiane, è senza ombra di dubbio tra le più gustose. La ricetta è stata tramanda per secoli e reinterpretata dai migliori chef, sia in modo tradizionale che innovativo e gourmet.

Alessandro Borghese si inserisce in questa seconda linea di pensiero, presentandoci un piatto davvero innovativo poiché accosterà al petto di piccione del gelato, rigorosamente fatto in casa. L’accostamento è ideale, dato che siamo quasi a giugno, ed il gelato è una delle leccornie più gettonate per il periodo estivo. Nonostante i primi caldi tardino ad arrivare, il gelato è sempre un’ottima idea, e siamo sicuri che la ricetta catturerà i vostri palati!

Ecco qui la ricetta del piatto, il petto di piccione con gelato black and white.

Per il petto di piccione:

4 petti di piccione

100 g di burro

200 g di patate a cubetti sbianchite

200 g di taccole baby

1 scalogno

Bucce fritte di patata q.b.

Timo q.b.

Ghiaccio q.b.

Sale, pepe e olio EVO q.b.

Per il gelato “Black and White”:

580 g di latte, 100 g di panna, 200 g di zucchero

500 g di latte in polvere magro, 30 g di aglio nero di Vogher

3 g di carbone vegetale, 3 g di sale Maldon

Per le perle di cioccolato:

35 g di cioccolato bianco

2 g di sale Maldon

