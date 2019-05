Alessandro Borghese Kitchen Sound: la ricetta della chitarra con burro e tartufo

Nuova settimana, nuove ricette. Come iniziare meglio il lunedì se non con una nuova puntata di Alessandro Borghese Kitchen Sound ? Nell’episodio in onda lunedì 13 maggio , lo chef più cool della televisione ci proporrà nuovamente un gustosissimo piatto. Stiamo parlando degli spaghetti alla chitarra con burro e tartufo , un piatto davvero irresistibile! Alessandro Borghese Kitchen Sound vi aspetta dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Gli spaghetti alla chitarra sono una varietà di pasta all’uovo, parte della tradizione culinaria italiana, in particolar modo di quella abruzzese. Sono tipici, comunque, delle aree centro-meridionali adriatiche. Il nome che li accompagna, “chitarra”, indica il tipico strumento culinario abruzzese con cui sono fatti.

L’abbinata con burro e tartufo si configura in modo veramente avvincente! Il tartufo è un alimento da sempre considerato molto pregiato, dal sapore coinvolgente e particolare, e si presta a svariati utilizzi in cucina. Inoltre, non è semplicemente buono, ma possiede anche caratteristiche davvero interessanti. Le proprietà benefiche sono molte: è ricco di antiossidanti, ha capacità elasticizzanti (che stimolano la produzione di collagene) e, ciliegina sulla torta, ha proprietà afrodisiache.

Anche il burro vanta i suoi benefici, grazie alle numerose vitamine e minerali che possiede al suo interno. Troviamo la vitamina A, vitamina D, vitamina K, vitamina E, minerali essenziali come manganese, cromo, iodio, selenio, zinco e rame. Molti dei grassi di cui è composto (l’80%) sono essenziali per la vita umana.

400 g di pasta alla chitarra

200 g di burro

120 g di grana padano

80 g di tartufo nero

Pepe e sale q.b.

