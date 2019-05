La puntata di venerdì 10 maggio di Alessandro Borghese Kitchen Sound si prefigura davvero interessante, poiché gli ingredienti fondamentali della ricetta del giorno sono il guanciale e il pecorino romano. Il rigatone blues non è altro che la versione di Borghese della gustosissima pasta alla gricia!

L’origine di questo piatto è molto antica: secondo alcune leggende nasce nella città di Amatrice, che si trova al confine tra il Lazio e l’Abruzzo e la ricetta deriva da un’usanza tipica dei pastori. Difatti, erano soliti portare con sé alcuni alimenti come la pasta, il pecorino, lo strutto e il pepe. I prodotti erano di origine povera, ma rappresentavano la loro principale fonte cibaria, durante le interminabili giornate di lavoro, che uniti insieme, formavano un piatto molto simile all’odierna gricia.

La versione di Alessandro Borghese ha un nome decisamente più rock e moderno ma, quello originale, ovvero "gricia", deriva quasi sicuramente dalla località di Gresciano. Un’altra ipotesi è che derivi da gricio, che indicava in tempi antichi il rivenditore di pane e di altri alimenti di vario genere.

Nell’antica Roma, poi, il termine griscium era utilizzato per indicare lo spolverino giallo indossato dai maestri dell’arte bianca per evitare di sporcarsi di farina. Per di più, il termine si guadagnò un’accezione negativa, poiché era usato per denigrare la trascuratezza dell’abbigliamento dei panettieri sotto lo spolverino in questione.

La gricia, inoltre, è considerata come l’antenata dell’amatriciana, la quale in aggiunta ha semplicemente il pomodoro, introdotto nel corso dell’Ottocento.

Ecco la ricetta del rigatone blues di Alessandro Borghese. Il tempo stimato è di circa 30 minuti e la difficoltà è piuttosto bassa.

400 g di rigatoni

300 g di guanciale

Aceto di vino bianco q.b.

Pepe creola q.b.

100 g di pecorino romano grattuggiato

