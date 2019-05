Alessandro Borghese Kitchen Sound: la ricetta della penne all'arrabbiata al peperoncino

Dopo la dolce parentesi del pasticcere campano Sal De Riso, che è stato ospitato da Alessandro Borghese per due settimane, è tempo per il nostro chef di tornare nella sua cucina, proponendo un classico intramontabile della cucina romana. La ricetta del giorno, infatti, è “penne all’arrabbiata”, piatto storico, apprezzato e conosciuto in tutto il mondo.

Il sapore che caratterizza la pasta all’arrabbiata è davvero molto deciso, per merito dell’aglio e del peperoncino, che sono tra gli ingredienti imprescindibili della ricetta. Perché, allora, la ricetta si chiama proprio così, “arrabbiata”? Pare che l’appellativo derivi proprio dal fatto che si diventi paonazzi, mangiandola, proprio come quando si è in preda ad un forte attacco d’ira.

Il piatto è perfetto per gli amanti del piccante (merito del peperoncino, ovviamente), ma non solo: è talmente delizioso che può piacere davvero a tutti!

Non tutti, però, conoscono le curiosità sull’ingrediente chiave della ricetta, il peperoncino! Il suo esordio sulle tavole degli europei avvenne dopo la scoperta dell’America: infatti, furono i conquistadores spagnoli a scoprirlo quando sbarcarono nel Sud America, trovandolo un ottimo ingrediente. La sua diffusione è stata capillare, divenendo apprezzato in tutto il mondo. È considerato un ingrediente afrodisiaco e, in qualsiasi forma si presenti, grande, tondo, a forma di cornetto o piccolo, la sua colorazione è sempre sgargiante e lucida. Non solo è buono, ma anche bello da vedere!

Inoltre, anche il cinema ha contribuito a immortalare un piatto celebre e tradizionale come la pasta all’arrabbiata, in film come La grande abbuffata di Marco Ferreri, Sette chili in sette giorni, con Carlo Verdone, e Roma del grande Federico Fellini.

Di seguito, la ricetta delle penne all’arrabbiata nella versione di Alessandro Borghese.

400 g di penne

1 aglio in camicia

Peperoncino in polvere q.b.

Prezzemolo fresco q.b.

400 g di pomodoro datterino

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

