La ricetta proposta da Alessandro Borghese oggi è la giardiniera di verdure baby.

Il piatto è un classico della cucina italiana contadina, che rimanda inevitabilmente alla verdura, ai colori che la compongono e ad una sensazione tipica del “fatto in casa”. Questa preparazione sott’aceto raccoglie la bontà, le particolarità e i profumi tipici degli ortaggi nostrani e le verdure variano di stagione in stagione.

Non tutti, però, conoscono la storia della giardiniera di verdure. Scopriamo insieme quali sono le curiosità di questa pietanza!

Nata in Piemonte, è chiamata anche “antipasto piemontese”, ed era utilizzata prevalentemente nei mesi più redditizi per conservare ingenti quantità di verdure e renderle utilizzabili tutto l’anno. Il piatto ha, dunque, una matrice povera e, com’è tipico, la ricetta varia in base a chi la prepara: non esiste una preparazione univoca e originale, infatti ognuno può utilizzare gli ortaggi che preferisce nella quantità che vuole. Sarà molto curioso vedere la versione di Alessandro Borghese che, grazie alla sua fervida immaginazione, sicuramente non ci deluderà!

Dal nome e dagli ingredienti che è possibile leggere sotto, si nota una variazione: lo chef utilizzerà verdure baby, ovvero le versioni ridotte delle originali, molto graziose alla vista. È interessante notare che, seppur siano di piccole dimensioni, le proprietà benefiche non vengono di certo a mancare e possono competere al 100% con le verdure di grandezza standard.

La ricetta proposta da Alessandro Borghese è la seguente:

1 L di olio EVO

1 L di aceto di vino bianco

250 g di zucchero bianco

30 g di sale fino

10 carote baby

10 zucchine baby

10 pannocchie baby

10 taccole baby

10 finocchi baby

