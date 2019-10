Pasta all'Ammiraglia, un gusto esplosivo con la Leffe Ambrée

Piatto simbolo della cucina mediterranea è la pasta all’ammiraglia. Sugo corposo principalmente di datterini rossi, raggiunge l’apoteosi per il palato con il giusto equilibrio tra dolcezza degli scampi, la delicatezza dei calamaretti e l’esplosione dei sapori dei frutti di mare, scelti in base alle preferenze dello chef. Dalla tradizione popolare degli antichi pescatori del Tirreno che festeggiavano il giorno di riposo con questo piatto di complessa elaborazione, la pasta all’Ammiraglia è patrocinio dei palati più raffinati. Il sugo a base di pesce si lega alla perfezione con la duttilità dello spaghetto o con la penna rigata ed è sinonimo di ristorante top quality. Proposto, infatti dai gourmet, con la variante dello spaghetto alla chitarra, il sugo cambia consistenza, diventando camaleontico in base alla provenienza geografica delle materie prime. Gli chef si sbizzarriscono con il pomodoro, ora datterino giallo, ora San Marzano, modificando il piatto per una ricetta dai mille sapori.

La Leffe Ambrée per esaltare l’Ammiraglia

La birra perfetta per esaltare il gusto dell’Ammiraglia è la Leffe Ambrée. Si tratta di un prodotto che si adatta alla perfezione alle innumerevoli varianti di questo piatto. La creatura delicata della famiglia Leffe vince a pieno titolo l’azzardo dell’accostamento birra-pesce. Leffe Ambrée è la scelta giusta, la birra da accostare a primi piatti dall’essenza raffinata, proprio come la pasta all’Ammiraglia. Una caratteristica che risalta grazie al gusto prettamente delicato che non copre i sapori autentici delle materie prime. I suoi aromi di scorza d'arancia valorizzano il gusto particolare degli scampi, il retrogusto di malto tostato esplora nuove esplosioni di sapori. La delicatezza del calamaro non viene offuscato anzi è esaltato dalla stessa birra. I leggeri e piacevoli aromi di spezie, che arrivano gradualmente al palato, creano un equilibrio perfetto con i frutti di mare. Il finale del sorso di Leffe Ambrée arriva leggermente luppolato, perfetto per contrastare il retrogusto pastoso dell’Ammiraglia. Un prodotto che sembra fatto appositamente per lasciarsi trasportare dai sapori di questo piatto. Dal colore ambrato ramato, la Leffe Ambrée è una birra che abbinata alla portata principale va gustata fredda. La famosa abbazia sorprende ancora una volta con questa squisita birra dalle note maltate e fruttate, l’ideale per gustare al meglio un piatto davvero speciale.