Di facile esecuzione e dal gusto delicato, i ravioli di ricotta di bufala con pomodorini gialli nascono dall’intuito dei grandi chef di rielaborare una specialità di antichissima tradizione. Un piatto di carattere diverso rispetto al passato che conquista al primo assaggio. I ravioli sono l’essenza della preparazione casalinga, una sorta di rituale che da generazioni in generazioni viene effettuato in particolar modo nel sud Italia. La pasta esterna viene lavorata e stesa con il mattarello in una sfoglia sottile. Una volta ottenuto la giusta forma, la scena viene catturata dall’impasto. Ed è qui che il rituale cambia e si evolve donando alla ricetta una nuova vita. In questo caso l’ingrediente che permette tutto ciò è la ricotta di bufala. Senza dimenticare la scelta di accompagnare il tutto da dolci pomodorini gialli per risaltare maggiormente il piatto. Il delicato gusto della ricotta fresca è a tutti gli effetti una squisitezza difficile da dimenticare e che affascina tutti i palati. I ravioli di ricotta di bufala con pomodorini gialli sono per molti il paradiso del gusto per eccellenza. Il latte di bufala conferisce al piatto particolari caratteristiche strutturali di cremosità e morbidezza. Un ingrediente che dona spiccate proprietà sensoriali come la fragranza delicata di latte e la dolcezza naturale del prodotto.

Con Leffe Rouge per un giusto connubio

Per mantenere intatto il sapore dei ravioli di ricotta di bufala con pomodorini gialli, la bevanda ideale è la birra Leffe Rouge. Una doppio malto dal colore rosso con un corpo morbido, con il malto che lascia posto ad un retrogusto speziato. La Leffe Rouge lascia un senso di freschezza che sprizza vitalità e che a naso sprigiona un intenso profumo di caramello, con sentori di frutta secca. Lo stile d'abbazia di questa Leffe Rouge è uno dei più antichi e blasonati del mondo e crea il giusto connubio con un piatto del genere. Servita a circa 5° C, si abbina a formaggi di lunga stagionatura e a primi e secondi piatti strutturati. Una birra che sembra nata per accompagnare l’assaggio dei ravioli di ricotta di bufala con pomodorini gialli. Il gusto ben definito del piatto si avvolge alla freschezza della birra Leffe Rouge, un modo tutto nuovo per scoprire una ricetta davvero unica.