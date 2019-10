Nella splendida e suggestiva cornice di Sperlonga, nasce la ricetta delle polpette di alici alla sperlongana. Un piatto unico nel suo genere che dona un gusto totalmente nuovo e una rilettura decisamente più intensa delle tipiche polpette di carne. Il giusto connubio tra tradizione e semplicità si erge a vette indiscutibili di raffinatezza e sapore grazie alla presenza delle alici tritate. Una specialità tipica creata nella indiscutibile perla della costiera di Ulisse e che esalta i sapori e i prodotti di questa terra. Le polpette di alici alla sperlongana mettono infatti in risalto la dolcezza del pesce azzurro, presente in grandi quantità nelle acque del comune laziale. Caratteristico di questa specie, è il gusto mutevole che garantisce una sfumatura più forte nella stagione primaverile e decisamente intensa nel periodo invernale. Le polpette di alici alla sperlongana sono il frutto di un composto che vede come ingrediente primario le alici tritate e i pinoli tostati. Ciò che fa la differenza e garantisce la scoperta di un piatto così particolare sono il peperoncino, l'arancia bionda e l'alloro che fanno da collante tra gli ingredienti. Scelti con grande maestria, sono portatori di nuove emozioni per il proprio palato.

La Leffe Blonde per dare risalto ai piatti marinati

Una ricetta così elegante e gustosa però richiede un accompagnamento che possa rispettare la tradizione e alzare ulteriormente il livello del piatto. Le polpette di alici alla sperlongana si sposano quindi a meraviglia con la birra Leffe Blonde. Gli alti sapori in fermento di una birra così versatile riescono a donare un gusto piacevole e distintivo alla ricetta. La Leffe Blonde è la birra da degustazione per eccellenza, un prodotto che con la sua effervescenza gentile, delicata e duratura dona un retrogusto pieno alle polpette di alici alla sperlongana. Una doppio malto d'Abbazia autentica che può essere gustata in ogni momento della giornata. Leggermente speziata, secca e fruttata, il gusto vellutato è l’ideale per i piatti marinati. Dissetante al punto giusto si sposa perfettamente al gusto delle alici e all’impasto delle polpette. La Leffe Blonde può essere abbinata anche a salumi e formaggi, ma utilizzata per degustare piatti marinati o salmone affumicato riesce ad esprimere tutto il suo straordinario potenziale. Una birra nata grazie a conoscenze tramandate di generazione in generazione proprio come le polpette di alici alla sperlongana