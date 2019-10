Il profumo inconfondibile della piastra incandescente, il tramonto, l’atmosfera gioviale, i sorrisi e le chiacchiere tra un gustoso boccone e l’altro. La grigliata mista di pesce è sinonimo di convivialità, amicizia e meravigliose cene. Un piatto semplice ma allo stesso tempo delicato e di qualità in grado di soddisfare tutti i gusti. Tantissime infatti le varianti per chi decide di cucinare questo squisito piatto. La scelta può essere fatta tra pesci grandi a carne bianca come l'orata o la spigola o specialità di piccole dimensioni come le sarde, lo sgombro e le alici. In tanti preferiscono invece il gusto morbido dei crostacei, mentre altri prediligono la croccantezza dei calamari. C’è chi opta per spiedini di molluschi da grigliare o sceglie tranci spessi come il pesce spada. La grigliata mista di pesce è una delizia per i palati, un piatto da inventare e rielaborare ad ogni occasione. Per farlo bisogna ricordare alcuni semplici accorgimenti e dedicare il tempo necessario per non sbagliare i tempi di cottura. La grigliata mista di pesce è piatto scelto anche da tanti ristoranti e chef stellati in grado di lasciare il segno sia nella preparazione che nell’impiattamento. Apprezzato da sempre, amato da tutti, è una ricetta che grazie ad alcune varianti e all’utilizzo di salse, spezie ed erbe aromatiche si evolve in ogni occasione.

Carattere deciso ma allo stesso tempo delicato

Tra gamberi e gamberoni, calamari, scampi e seppie, bisogna scegliere con molta cura la bevanda in grado di accompagnare al meglio questo piatto e donare il giusto equilibrio. Per una grigliata mista di pesce la Leffe Blonde dona un gusto piacevole e distintivo capace di legarsi a tutte le tipologie di pesce presenti. Una birra di degustazione d’eccellenza con aromi fruttati in grado di valorizzare la portata. Un abbinamento elegante e piacevole che non intacca il sapore delicato del piatto. La grigliata mista di pesce viene esaltata ulteriormente dall’effervescenza moderata ma duratura tipica della Leffe Blonde, una sensazione unica che genera un retrogusto pieno e crescente. Una autentica birra d'Abbazia, dal gusto dolce e al contempo leggermente amaro, che si può assaporare in ogni momento della giornata. Leffe Blonde ha un carattere deciso che si rivela praticamente perfetto per ogni genere di piatto.