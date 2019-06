Prosegue l’avventura di Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna , di cui andranno in onda gli episodi 11 e 12 . Questa volta, il nostro chef catalano andrà nel Garraf e a Girona , alla ricerca dei migliori ristoranti della zona. Non perdetevi l’appuntamento con il programma, in onda tutti i mercoledì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 .

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, episodio 11: anticipazioni

Il Garraf è la prossima tappa di Marc Ribas, che andrà alla ricerca del migliore ristorante di pesce della regione. Il Garraf è una delle 41 comarche della Catalogna, ed il suo capoluogo è Vilanova i la Geltrù. Per chi non lo sapesse, la comarca è una suddivisione territoriale, al cui interno sono racchiusi diversi comuni della medesima provincia.

Il Garraf si affaccia direttamente sul mare, e sarà interessante scoprire con Marc le gustose specialità a base di pesce fresco, che saranno in grado di catturare anche i palati più raffinati! La sfida promette davvero bene e sarà davvero di alto livello.

I ristoranti che il nostro chef catalano visiterà sono: La Zorra de Sitges, dello chef e videoblogger Pablo Albuerne; La Cùpula, ristorante di Marc Fauste, la cui vista mozzafiato sul mare vi lascerà a bocca aperta; El amarillo, di Alex Lòpez. Ristorante situato a Villanova i la Geltrù; Il Ceferino, di Jonatan Dìaz: anch’esso si trova a Vilanova i la Geltrù e sarà interessante notare come reagirà alla sfida con il ristorante sopracitato.

Chi si aggiudicherà l’ambito premio di 5.000 €? Non vi resta che sintonizzarvi con Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna per scoprirlo. Ricordatevi che, subito dopo, andrà in onda il dodicesimo episodio!

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, episodio 12: anticipazioni

Marc Ribas, in questo dodicesimo episodio, ha un obiettivo ben chiaro: trovare il miglior ristorante romantico a Girona! Seppur la primavera, la stagione dell’amore, stia ormai giungendo al termine, è sempre tempo per innamorarsi! La location scelta, come anticipato, è Girona, città profondamente legata alle proprie tradizioni, che ha sempre difeso a spada tratta. Difatti, sono state numerose le culture imposte durante le varie dominazioni che la città ha subìto nel corso della sua storia. Queste vicissitudini hanno portato la città ad innalzare le proprie barriere protettive, anche quelle culturali. Per questo motivo, Girona è una città catalana al 100%.

I ristoranti che Marc Ribas visiterà sono i seguenti:

Munchen, ristorante di Marc Reixach, che è diventato chef imparando tutto da solo: è un vero e proprio autodidatta. Il secondo ristorante, invece, sarà il Divinum di Joan Morillo, mentre i due rimanenti saranno il Llevataps di Joan Borell e il Jardins de la Mercè di Toti Pigem.

Non perdetevi l’appuntamento con l’undicesimo e il dodicesimo episodio, in onda mercoledì 12 giugno, per scoprire chi vincerà! Il programma va in onda alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.