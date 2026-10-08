Giovedì 8 ottobre si chiudono i Bootcamp di X Factor 2026. Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi sono alla ricerca dell’unanimità, mentre restano ancora tre X Pass. In conduzione Giorgia. Appuntamento alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Le selezioni proseguono speditamente, a X Factor 2026, e arriva il momento di chiudere i Bootcamp: giovedì 8 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, gli altri artisti che hanno superato il primo step, quello delle Auditions, torneranno sul palco per farsi riascoltare dai giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. Tutti lo faranno con la speranza di poter continuare a coltivare sogni e aspettative e arrivare alle Last Call, il terzo e decisivo livello delle selezioni prima dell’inizio dei Live Show. A guidarli fino all’ultimo centimetro prima di arrivare sul palco dell’Allianz Cloud, sotto i riflettori dello show Sky Original prodotto da Fremantle, Giorgia: a lei il compito di avviare e poi chiudere la seconda e ultima parte di Bootcamp, nonché il ruolo fondamentale di incoraggiare i ragazzi prima dell’esibizione e di riaccoglierli subito dopo il verdetto.

Gli X Pass I colpi di scena sono però dietro l’angolo: Irama, Jake e Paola hanno ancora in tasca il preziosissimo X Pass (Francesco lo ha già giocato una settimana fa, per il 22enne di Nardò Giacomo Calò) e quindi ogni verdetto potrebbe essere ribaltato in qualsiasi momento. Tramite questa “carta speciale”, infatti, ogni giudice dà all’aspirante concorrente la garanzia di poter accedere alle Last Call nella propria squadra, e quindi l’X Pass diventa un jolly fondamentale sia per “premiare” un ragazzo ritenuto meritevole nonostante l’iniziale apparente bocciatura sia per “rubare” un talento ai colleghi giudici, col desiderio quindi di poterci lavorare assieme a tutti i costi.

Dalle Last Call ai Live Show Quella di giovedì 8 ottobre sarà anche l’ultima volta in cui vedremo i quattro giudici lavorare “assieme”: una volta completato il Bootcamp, infatti, i quattro inizieranno il proprio percorso in autonomia, a partire dalla formazione del terzetto di artisti in gara che sarà al centro della serata delle Last Call. Sarà quindi, per i giudici, l’ultima occasione per mettere in piedi strategie, progetti e obiettivi che poi saranno chiamati a concretizzare dalla prossima settimana quando, da soli al tavolo, affronteranno lo spietato meccanismo delle tre sedie da riempire a suon di switch. Solo allora si formeranno le squadre ufficiali che Francesco, Irama, Jake e Paola porteranno con sé ai Live Show, in arrivo da giovedì 22 ottobre. I giudici attueranno delle strategie particolari in questa seconda parte di Bootcamp? E soprattutto chi guadagnerà i preziosissimi X Pass ancora in gioco?

PARTNER Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle ha portato a bordo di X Factor 2026: Kiko Milano, Beauty Partner; Škoda, Automotive Partner; gli Official Partner MediaWorld, Isybank, Caffè Borbone, Old Wild West, Esselunga, Elah Dufour Novi, Regionale di Trenitalia, Dondi Salotti, Allianz, Colgate, Alfaparf Milano, Medici Senza Frontiere.