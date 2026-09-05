Lo Chef stellato guida ancora una volta la competizione – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – che in ogni episodio vede in gara 4 strutture ricettive diverse tra loro in tutto, in particolare storia, stile e filosofia alberghiera, eppure chiamate a distinguersi per idee e il loro spirito di accoglienza nei confronti degli ospiti. In palio, il titolo di miglior hotel di puntata assegnato dall’integerrimo Bruno, che è attento a tutto e non si lascia sfuggire alcun dettaglio, mettendo alla prova responsabili, gestori e personale alberghiero.

Anche in questi episodi Bruno avrà il suo Barbieri Plus , preziosissimo bonus di 5 punti capace di stravolgere ulteriormente la classifica finale che potrà assegnare - fuori categoria - a uno degli albergatori per premiare un particolare qualsiasi che lo avrà colpito durante il soggiorno. Un riconoscimento importante per un dettaglio o una “chicca” particolarmente apprezzati dal severissimo ed elegantissimo esperto che, a suo giudizio, va segnalato in quanto capace di rendere il soggiorno indimenticabile, indipendentemente sia per vacanza o per lavoro.

Otto nuovi episodi – dal 6 settembre tutte le domeniche alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW , sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go – in cui gli hotel in gara si contenderanno il titolo di miglior hotel secondo il meccanismo di successo dello show. Colleghi e avversari allo stesso tempo, sotto la guida e insieme al massimo esperto Bruno Barbieri, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi, sperimentando in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, gli albergatori si giudicheranno tra loro assegnando un voto da 0 a 10 su cinque categorie: location , camera , colazione , servizi , prezzo .

le Isole Eolie nel primo appuntamento

Nel cuore del Mar Tirreno, tra scogliere vulcaniche, mare blu profondo e profumi che raccontano storie antiche, le Isole Eolie sono un vero angolo di paradiso. Bruno Barbieri fa tappa tra Lipari e Salina, due perle diverse ma legate da una bellezza autentica e selvaggia: la prima è l’isola più grande e vivace, un mix di storia, tradizione e movida estiva; la seconda invece è verde, elegante e silenziosa, famosa per la sua malvasia e i capperi pregiati. Quattro albergatrici dalla personalità dirompente si sfideranno per dimostrare chi ha l’hotel migliore nella sfida tra queste due bellissime isole.

Lucie è la manager dell’Hotel Ravesi, un boutique hotel situato a Malfa, Salina, frutto del fedele restauro di un antico borgo di proprietà della famiglia Ravesi. Qui ogni ambiente porta in sé l’eco di gesti antichi: il bar dell’albergo, ad esempio, è ricavato da un antico palmento, in passato adibito alla produzione del vino e della malvasia. Originaria di Parigi, Lucie arriva a Salina nel 2011: qui conosce il suo attuale marito, figlio dei proprietari della struttura in cui lei ricopre il ruolo di manager. Elegante e solare, crede molto nelle potenzialità del suo hotel, una struttura composta da 19 camere e 4 dependance con i caratteri tipici delle antiche abitazioni eoliane. Le camere sono arredate con gusto sobrio ed elegante e dotate dei più moderni comfort pur conservando l’atmosfera tipica del passato, con gli antichi solai a travi in legno di castagno, i pavimenti in cotto e le mura costruite interamente in pietra lavica. Chicca dell’hotel è una barca a disposizione per le gite dei suoi ospiti.

Francesca gestisce Al Belvedere, un residence aperto nel 2008, nato come casa del suo bisnonno e trasformato poi in struttura ricettiva dai suoi genitori. Francesca gestisce la struttura e vi si dedica completamente, ponendo particolare attenzione al momento della colazione dove mette tutta la sua energia con la preparazione delle famose marmellate che fa in 24 gusti diversi. “Al Belvedere” ha 7 unità tra camere, suite e villa: la struttura è su due livelli ed è costruita come un “piccolo borghetto”, in cui al livello superiore si trovano il bar e la reception e a quello inferiore le camere. Tutto è accomunato da uno stile che punta a raccontare la semplicità e lo spirito familiare.

Sarah è la proprietaria dell’Hotel Mea, un 4 stelle a pochi passi dal centro storico di Lipari. Insieme al marito quasi vent’anni fa ha fondato Aeolian Charme, piccola catena di 4 hotel situati a Lipari. Con la bellissima veduta del mare della baia di Marina Lunga e della rocca del castello, il boutique hotel Mea rappresenta una delle strutture ricettive più ricercate ed esclusive delle Isole Eolie. Nata in Australia da mamma irlandese e papà originario di Lipari, Sarah comincia a lavorare nell’ambito dell’hôtellerie da giovanissima, partendo da stagioni come receptionist fino ad arrivare alla realizzazione del suo sogno, quello di dirigere un hotel. La struttura dispone di 37 camere: alcune godono di un incantevole affaccio sulla baia di Marina Lunga e la rocca del Castello di Lipari, altre hanno l’affaccio sull’ampio giardino interno con vegetazione mediterranea, ricco di limoni e olivi. In più, ci sono una sala lettura, una piscina con pool bar e un ristorante.

Ariana è la proprietaria dell’Hotel Rocce Azzurre, un 3 stelle plus, primo hotel costruito a Lipari, risalente al 1963 e rilevato dal padre di Ariana nel 1996. Ha una posizione invidiabile: si trova direttamente a strapiombo sul mare, con accesso diretto alla spiaggia e un pontile dove approdano le barche. Ariana nasce a Londra da madre polacca e padre siciliano e vive in Inghilterra fino ai 12 anni per poi trasferirsi direttamente a Lipari; lavora nell’hotel da quando aveva 19 anni. La struttura dispone di 33 camere suddivise su tre piani, di cui il terzo decorato con ceramiche originali di Caltagirone, e dispone di un ristorante affacciato sul mare dove viene consumata anche la colazione.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di “Bruno Barbieri 4 Hotel” Zucchetti spa, Beauty Escape – Linea cortesia per hotel di classe, Caleffi - Biancheria per la casa, Clivet s.p.a., Caffè Motta, Sky Business Italia.

BRUNO BARBIERI 4 HOTEL è una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia.

Condotto da: Bruno Barbieri. Regista: Tommaso Deboni. Autori: Raffaele Di Sipio, Eleonora Cristina e Giulia Iemma.