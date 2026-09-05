Si riapre la stagione alberghiera del massimo esperto di hôtellerie Bruno Barbieri. Da domenica 6 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW tornano le attesissime sfide nei nuovi otto episodi
Lo Chef stellato guida ancora una volta la competizione – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – che in ogni episodio vede in gara 4 strutture ricettive diverse tra loro in tutto, in particolare storia, stile e filosofia alberghiera, eppure chiamate a distinguersi per idee e il loro spirito di accoglienza nei confronti degli ospiti. In palio, il titolo di miglior hotel di puntata assegnato dall’integerrimo Bruno, che è attento a tutto e non si lascia sfuggire alcun dettaglio, mettendo alla prova responsabili, gestori e personale alberghiero.
al via con un nuovo viaggio
In questo nuovo viaggio nell’hôtellerie italiana, il severo ed elegantissimo Bruno partirà per un viaggio per l’Italia da nord a sud, approdando in otto diverse tappe: si partirà dalle meravigliose Isole Eolie, a seguire si toccheranno le Marche, il Monferrato tra le province di Alessandria e Asti, la zona compresa tra Lignano Sabbiadoro e Grado sulla Laguna di Marano, la zona sull’altopiano della Sila dell’Appennino calabro, Brescia, i Castelli Romani nella parte a sud-est di Roma, Como.
Otto nuovi episodi – dal 6 settembre tutte le domeniche alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go – in cui gli hotel in gara si contenderanno il titolo di miglior hotel secondo il meccanismo di successo dello show. Colleghi e avversari allo stesso tempo, sotto la guida e insieme al massimo esperto Bruno Barbieri, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi, sperimentando in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, gli albergatori si giudicheranno tra loro assegnando un voto da 0 a 10 su cinque categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo.
Anche in questi episodi Bruno avrà il suo Barbieri Plus, preziosissimo bonus di 5 punti capace di stravolgere ulteriormente la classifica finale che potrà assegnare - fuori categoria - a uno degli albergatori per premiare un particolare qualsiasi che lo avrà colpito durante il soggiorno. Un riconoscimento importante per un dettaglio o una “chicca” particolarmente apprezzati dal severissimo ed elegantissimo esperto che, a suo giudizio, va segnalato in quanto capace di rendere il soggiorno indimenticabile, indipendentemente sia per vacanza o per lavoro.
In più, com’è ormai tradizione nel viaggio tra gli hotel d’Italia, Bruno presterà grande attenzione alle scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori, gesti magari piccoli che però dimostrano grande cura e rispetto del territorio e dell’ambiente circostante.
le Isole Eolie nel primo appuntamento
Nel cuore del Mar Tirreno, tra scogliere vulcaniche, mare blu profondo e profumi che raccontano storie antiche, le Isole Eolie sono un vero angolo di paradiso. Bruno Barbieri fa tappa tra Lipari e Salina, due perle diverse ma legate da una bellezza autentica e selvaggia: la prima è l’isola più grande e vivace, un mix di storia, tradizione e movida estiva; la seconda invece è verde, elegante e silenziosa, famosa per la sua malvasia e i capperi pregiati. Quattro albergatrici dalla personalità dirompente si sfideranno per dimostrare chi ha l’hotel migliore nella sfida tra queste due bellissime isole.
Lucie è la manager dell’Hotel Ravesi, un boutique hotel situato a Malfa, Salina, frutto del fedele restauro di un antico borgo di proprietà della famiglia Ravesi. Qui ogni ambiente porta in sé l’eco di gesti antichi: il bar dell’albergo, ad esempio, è ricavato da un antico palmento, in passato adibito alla produzione del vino e della malvasia. Originaria di Parigi, Lucie arriva a Salina nel 2011: qui conosce il suo attuale marito, figlio dei proprietari della struttura in cui lei ricopre il ruolo di manager. Elegante e solare, crede molto nelle potenzialità del suo hotel, una struttura composta da 19 camere e 4 dependance con i caratteri tipici delle antiche abitazioni eoliane. Le camere sono arredate con gusto sobrio ed elegante e dotate dei più moderni comfort pur conservando l’atmosfera tipica del passato, con gli antichi solai a travi in legno di castagno, i pavimenti in cotto e le mura costruite interamente in pietra lavica. Chicca dell’hotel è una barca a disposizione per le gite dei suoi ospiti.
Francesca gestisce Al Belvedere, un residence aperto nel 2008, nato come casa del suo bisnonno e trasformato poi in struttura ricettiva dai suoi genitori. Francesca gestisce la struttura e vi si dedica completamente, ponendo particolare attenzione al momento della colazione dove mette tutta la sua energia con la preparazione delle famose marmellate che fa in 24 gusti diversi. “Al Belvedere” ha 7 unità tra camere, suite e villa: la struttura è su due livelli ed è costruita come un “piccolo borghetto”, in cui al livello superiore si trovano il bar e la reception e a quello inferiore le camere. Tutto è accomunato da uno stile che punta a raccontare la semplicità e lo spirito familiare.
Sarah è la proprietaria dell’Hotel Mea, un 4 stelle a pochi passi dal centro storico di Lipari. Insieme al marito quasi vent’anni fa ha fondato Aeolian Charme, piccola catena di 4 hotel situati a Lipari. Con la bellissima veduta del mare della baia di Marina Lunga e della rocca del castello, il boutique hotel Mea rappresenta una delle strutture ricettive più ricercate ed esclusive delle Isole Eolie. Nata in Australia da mamma irlandese e papà originario di Lipari, Sarah comincia a lavorare nell’ambito dell’hôtellerie da giovanissima, partendo da stagioni come receptionist fino ad arrivare alla realizzazione del suo sogno, quello di dirigere un hotel. La struttura dispone di 37 camere: alcune godono di un incantevole affaccio sulla baia di Marina Lunga e la rocca del Castello di Lipari, altre hanno l’affaccio sull’ampio giardino interno con vegetazione mediterranea, ricco di limoni e olivi. In più, ci sono una sala lettura, una piscina con pool bar e un ristorante.
Ariana è la proprietaria dell’Hotel Rocce Azzurre, un 3 stelle plus, primo hotel costruito a Lipari, risalente al 1963 e rilevato dal padre di Ariana nel 1996. Ha una posizione invidiabile: si trova direttamente a strapiombo sul mare, con accesso diretto alla spiaggia e un pontile dove approdano le barche. Ariana nasce a Londra da madre polacca e padre siciliano e vive in Inghilterra fino ai 12 anni per poi trasferirsi direttamente a Lipari; lavora nell’hotel da quando aveva 19 anni. La struttura dispone di 33 camere suddivise su tre piani, di cui il terzo decorato con ceramiche originali di Caltagirone, e dispone di un ristorante affacciato sul mare dove viene consumata anche la colazione.
Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di “Bruno Barbieri 4 Hotel” Zucchetti spa, Beauty Escape – Linea cortesia per hotel di classe, Caleffi - Biancheria per la casa, Clivet s.p.a., Caffè Motta, Sky Business Italia.
BRUNO BARBIERI 4 HOTEL è una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia.
Condotto da: Bruno Barbieri. Regista: Tommaso Deboni. Autori: Raffaele Di Sipio, Eleonora Cristina e Giulia Iemma.