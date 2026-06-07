Quattro Matrimoni, stasera una nuova sfida tra le spose "anta"

In questo nuovo episodio al centro delle cerimonie ci sono quattro grintose spose con più di 40 anni, a dimostrazione di come l’amore non abbia età e non ci siano limiti per organizzare il proprio matrimonio dei sogni. L'appuntamento è stasera alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Proseguono le sfide più iconiche della tv con Quattro Matrimoni , il cui nuovo appuntamento arriva domenica 7 giugno su Sky Uno e in streaming su NOW . È Costantino della Gherardesca a commentare l’agguerrita competizione e a svelare chi tra le spose si aggiudicherà il titolo per il miglior matrimonio: a contendersi la vittoria finale saranno quattro spose romantiche, innamorate, “cattivissime” e in questo episodio anche “ anta ”.

Le regole del gioco

Il meccanismo spietato del famoso show Sky Original prodotto da Banijay Italia non cambia: quattro spose, le protagoniste di ciascuno dei sei episodi, vengono invitate l’una ai matrimoni delle altre per giudicare quattro categorie con un voto da 0 a 10: abito, cibo, location ed evento generale.

Al termine di ogni giornata le spose sveleranno i loro voti – tenendo testa alle critiche e recriminazioni delle spose avversarie – i quali daranno così vita a una classifica provvisoria che potrà essere stravolta dal bonus di Costantino, che premierà solo una sposa con 10 preziosissimi punti. A determinare la fine della competizione sarà l’arrivo di una lussuosissima limousine con all’interno solo il marito della sposa vincitrice: la coppia che avrà trionfato in ogni episodio si aggiudicherà un viaggio per la dolcissima e tanto desiderata luna di miele.

le spose in gara

Nel nuovo episodio di Quattro Matrimoni - domenica 7 giugno alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – al centro delle cerimonie ci saranno quattro grintose spose con più di 40 anni, a dimostrazione di come l’amore non abbia età e non ci siano limiti per organizzare il proprio matrimonio dei sogni.

In gara ci sono: Stefania, 41enne di Bologna che, come tema del matrimonio, ha voluto optare per qualcosa mai visto, ossia l’incontro tra i temi della vita e della morte che rispecchiano il suo lavoro da ostetrica e quello di necroforo del marito; Yadi, 48enne proveniente da Cuba, che ha deciso di organizzare una festa frizzante in stile locura latina in un antico castello medievale; Pia, 48enne di Pesaro, che ha scelto di festeggiare il suo giorno speciale con una cerimonia piena di energia, musica e balli di gruppo; infine Stefania, 46enne di Savona, che ha preso ispirazione dalla sua passione per James Bond per organizzare una festa a tema “agenti segreti” con la missione di far divertire tutti gli invitati.

Spose con personalità diverse ma accomunate dalla consapevolezza raggiunta con la loro età e dall’obiettivo di rendere speciale e perfetto il proprio matrimonio, rigorosamente essendo loro stesse al centro dell’attenzione. Ogni minimo dettaglio è curato con estrema precisione per rendere la propria cerimonia indimenticabile, ma i matrimoni delle altre spose potranno mai essere all’altezza del proprio? Quale sarà la sposa più determinata che si aggiudicherà la vittoria?

QUATTRO MATRIMONI: tutte le domeniche alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go